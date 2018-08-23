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Свойства и преимущества влагомеров для сена, сенажа, зерна

Авг 23, 2018Полезные советыКомментарии к записи Свойства и преимущества влагомеров для сена, сенажа, зерна отключены

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Уровень влажности обязательно нужно проверять и контролировать при сборке урожая, производстве корма для животных, его хранении. Если этот момент упустить, тогда увеличиваются шансы того, что корм придет в непригодность, а все усилия и кропотливый труд будет потрачен понапрасну. Кроме того, именно от количества воды в объекте зависят условиях его хранения и срок годности. Если эти показатели отсутствуют, тогда корм не будет храниться должным образом, что приведет к его скорейшей порче.

Совсем недавно для определения количества воды в сене, зерне образец перевозили в лабораторию, в которой при помощи специального оборудования и проходили исследования. В современном мире этот процесс упрощен, ведь производители позаботились о создании полезных и незаменимых устройств – влагомеров. Современный рынок пестрит разнообразными моделями, которые отличаются по техническими параметрам.

Влагомеры сена и сенажа применяют для исследований, которые отличаются уровнем сложности независимо от упаковки материала, его температуры. Современные аппараты снабжены понятным интерфейсом, поэтому разобраться в функциональных настройках сможет даже неопытный пользователь. Дополнительно в комплект входит сам аппарат, футляр с ремешками для его удобного хранения и транспортировки, а также специальный термометрический датчик со щупом, измеряющий температуру.

Влагомеры отличаются следующими преимуществами:

  • определяют точные результаты независимо от температурного режима и погодных условий;
  • позволяют самостоятельно вносить дополнительную информацию об исследуемых материалах;
  • предоставляют возможность выбирать настройки плотности тюка;
  • вычисляют средний показатель измерений в процентном соотношении;
  • информирование о низком заряде аккумулятора.

Для проведения исследований небольших объектов достаточно осуществить один замер для получения точных результатов. При замерах больших тюков, крупных рулонов нужно провести несколько исследований в разных точках.

В сельском хозяйстве также используют измеритель зерна. На практике хорошо зарекомендовало себя устройство wile 55. Достоинствами аппарата являются отменные эксплуатационные свойства, возможность проводить замеры большинства зерновых культур, долговечность, практичность и надежность. Купить влагомер wile 55 можно в любом специализированном магазине по доступной цене.

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