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Способы борьбы с клещами

Июл 30, 2019Полезные советыКомментарии к записи Способы борьбы с клещами отключены

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Клещи это членистоногие паразиты, которые относятся к классу паукообразных. В живой природе есть намного 48 тыс. видов. Клещи одни из самых популярных живых существ на земле.

Из всего видового разнообразия выделяют несколько форм, агрессивных к человеку. Они приносят вред человеку тем, что вызывают опасные заболевания, передавая вирусы и бактерии через укусы. Некоторые паразитируют на домашних цветах и культурных растениях. Многие из них приносят неисправимый вред, благодаря этому борьба с клещами экономически оправдана. Рассмотрим востребованные способы борьбы детальнее https://firma-zarya.ru/pages/unichtozhenie-kleshhej.

Какие клещи потенциально опасны для человека?
Абсолютно не все клещи являются паразитами. Отдельные из них совсем безобидны, и даже делают полезное дело. Например, клещи сапрофаги, питающиеся останками растений и зверей, оздоравливают экосистему.

Выделяют следующие надотряды клещей, различающихся характерностями пищевого поведения:

Паразитиформные;
Акариформные;
Клещи-сенокосцы.

Среди клещей самую большую опасность для человека представляют говоря иначе паразитиформные клещи. Представителями паразитиформного надотряда являются гамазовые и иксодовые клещи. И те, и иные питаются человеческой кровью и животных живущих дома.

Подразделение акариформных клещей делится на две группы. Это саркоптиформные и тромбидиформные паразиты. В первые группу входят очень популярные пылевые, волосяные и чесоточные клещи. Паутинный клещ, паразитирующий на культурных растениях, представляет вторую группу.

Методы борьбы с паразитиформными клещами
Устранение клещей на месте их проживания считается хорошим способом борьбы. Укусы кровососущих паразитов опасны тем, что в кровь проникает инфекционный возбудитель. Иксодовые клещи переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и иные тяжёлые заболевания. Бытовые средства борьбы с клещами не эффективны. Можно перемешать два стакана уксуса и стакан воды, потом добавить пару капель цитрусового масла. Средство поможет напугать клещей на какое то время. Раствор можно применять в качестве предупреждения укусов. Для полного обеззараживания лучше пригласить профессиональных мастеров.

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