Проблемы с простатой: совершите визит к урологу

урология

Урология, как и все другие области медицины, претерпела несколько важных технологических достижений. В клинике современной хирургии «Здрава» совместно с несколькими высококвалифицированными специалистами-урологами объединились, чтобы предложить комплексную услугу уролог в краснодаре по самым высоким стандартам в диагностике и лечении всех урологических состояний.

Рак простаты

Рак простаты является наиболее распространенным раком, поражающим мужчин в нашем сообществе. Это спорное болезнь. Решения о методах лечения, а также о сроках лечения могут иметь далеко идущие последствия. Ведение пациентов с раком простаты требует скоординированного междисциплинарного подхода.

Регулярные собрания междисциплинарной команды проводятся в частной больнице Норт-Шор, где случаи обсуждаются группой специалистов, в том числе урологом, радиационно-медицинским онкологом и патологом, а также координатором медицинской клиники для выбора наиболее подходящего лечения для отдельных пациентов. Все сотрудники отделения урологии в частной больнице North Shore оснащены новейшими методиками и оборудованием для наилучшего лечения всех стадий рака простаты.

Эндоурология

North Shore Private оснащен новейшим эндоскопическим оборудованием, а также новейшей камерой и визуальным оборудованием, обеспечивающим минимально инвазивный доступ ко всем частям мочевыводящих путей, что позволяет лечить многие урологические заболевания, такие как камни и опухоли.

Лапароскопическая хирургия

Минимально инвазивная хирургия в настоящее время распространена в большинстве отраслей хирургии. В настоящее время лапароскопическая урология является признанной вспомогательной специальностью в урологии, которая позволяет проводить операции на почках, надпочечниках, мочеточниках, мочевом пузыре и простате, что, помимо очевидных косметических преимуществ, сокращает время пребывания в стационаре и обеспечивает раннее возвращение к работе.