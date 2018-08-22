Преимущества ремонта кухонной бытовой техники на дому

Трудно переоценить значение кухонной бытовой техники в повседневной жизни. Она предназначена прежде всего для того, чтобы сделать быт семьи удобным и комфортным, и облегчить жизнь домохозяек. Наибольшую концентрацию бытовой техники можно встретить только на кухне: варочные панели, электроплиты, духовые шкафы, холодильники.

Современная бытовая техника для кухни достигла такого технологического уровня, что большинство неисправностей можно устранить прямо на дому заказчика. Это освобождает от необходимости транспортировки бытовой техники в специализированные сервисные центры.

Сервис «Мастербыт» предлагает следующие услуги;

ремонт варочных панелей и духовых шкафов;

и духовых шкафов; ремонт электроплит и посудомоечных машин;

ремонт холодильников и стиральных машин.

Вызываемый на дом мастер для мобильного ремонта, как правило, имеет большой опыт работы и обладает высокой квалификацией в своей области работы. Современное диагностического оборудование и высокотехнологичные инструменты позволяют оперативно устранять неполадки и производить ремонт прямо на месте.

Еще одним преимуществом ремонта на дому специалистами сервисного центра является то, что заявки возможно осуществлять в любой день недели, даже в выходные или праздничные дни.

Если вышла из строя электроплита, то обратившись в сервис «Мастербыт», вы получите качественный и быстрый ремонт данной техники. Ремонт электроплит на дому осуществляют квалифицированные опытные мастера центра с использованием исключительно фирменных запчастей.



В расчетную стоимость ремонта электроплит входит:

марка агрегата;

модель;

вид неисправности или поломки.

Что касается ремонта духового шкафа, то он бывает как косметическим, так и более сложным — капитальным. При косметическом ремонте на дому специалисты устраняют неполадку путем замены комплектующих. Капитальный ремонт обуславливает разбор данного вида техники.

Преимущества ремонта духовки на дому:

гарантированное качество;

экономия времени (быстрота выполнения заказа);

экономия денежных средств на транспортировке;

доступная цена.

Специалисты сервиса «Мастербыт» после получения заявки срочно выезжают в любой район города для диагностики и устраенения неполадок кухонной техники. Ремонт на дому производится в любое для клиента время в непосредственном присутствии заказчика.

В сервисном центре действует гибкая система скидок, а также проводятся акции. Компания дает гарантию произведенного ремонта до двух лет.