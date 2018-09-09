Поведение морских свинок

Морские свинки — забавные существа, которых любят как дети, так и взрослые. Если вы сомневаетесь, стоит ли заводить себе морскую свинку, то взвесив все за и против, скорее придете к выводу, что стоит.

В чем же преимущества этого зверька? На самом деле их много, благодаря своим повадкам этих зверьков очень легко полюбить. И совсем скоро вы не сможете себе представить как жили без своего свина.

Начнем с того, что эти милейшие создания очень любопытны и общительны. Если свинка начнет грызть клетку, это признак того, что ей скучно. Общение неотъемлемая часть их жизни, поэтому многие заводят по два, а то и по три зверька. Но это совсем необязательно, если вы готовы уделять своему любимцу частичку своего времени и внимания. Хотя не уделять морской свинке внимания наверное будет сложно. Несмотря на то, что свинки обычно живут в отдельно отведенном для них месте, они никогда не дадут вам забыть о себе. Если вашему питомцу скучно, или он проголодался, он даст вам знать об этом громким писком. При этом нельзя сказать, что свинки крикливые животные, обычно они издают звуки только в определенных ситуациях. И вы быстро научитесь разбираться, чего хочет ваш любимец, или что ему не нравится. Например если взять свинку на руки и начать почесывать, она вольготно укладывается, вытягивает лапки, и начинает курлыкать. Про повадки данных животных читайте тут.

Морские свинки достаточно активны и любопытны, поэтому несмотря на то какого размера ваша клетка, следует выпускать их на прогулку. Но не стоит при этом забывать, что они являются грызунами и могут попробовать на зуб не только мебель, но и провода, поэтому прогулки лучше проводить под пристальным наблюдением. В теплое время года зверька можно и даже нужно выносить на улицу, обычно советуют выпускать в вольер, или же просто огораживать место выгулки, но на самом деле свинки трусливы, и обычно на улице не ведут себя резво. Видимо обилие травы не дает зверькам думать о чем-либо другом, кроме как о еде. Ну а наевшись вдоволь, свинки предпочитают поспать на том же месте где вы их оставили. Здесь необходимо заметить, что часто свинки спят с открытыми глазами, поэтому не стоит удивляться если ваш любимец сидит на одном месте не шевелясь, он точно спит. Закрывают глаза они только когда уверенны, что в том месте где они находятся им точно ничего не угрожает.

И конечно самое привлекательное в этих зверьках, это процесс кормления. Есть свинки готовы в любое время и в любом месте. Делают это они настолько умилительно, что смотреть на это можно бесконечно.

Бытует мнение, что от морских свинок появляется неприятный запах, и именно этот фактор отталкивает многих от приобретения этого питомца. Но тут ответ один, если не убирать вовремя, то от любого живого существа будет запах. Так что эти слухи распространяют нерадивые хозяева. На самом же деле, вполне достаточно убирать клетку раз в неделю в зимнее время года, и два раза в летнее, и ни о каком запахе не будет идти речи. А если в качестве подстилки вы выберете опилки, то и от вашего питомца будет исходить приятный запах струганного дерева.

На самом деле, более неприхотливого и приятного во всех отношениях питомца вряд ли можно себе представить. Морская свинка доставит вам много радостных моментов.