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Порошковая покраска

Авг 15, 2018Полезные советыКомментарии к записи Порошковая покраска отключены

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Наиболее эффективным методом получить стойкое полимерное покрытие на поверхности является порошковая покраска. Металлические конструкции, окрашенные таким методом получают красивый внешний вид изделия, без подтеков и наплыва. Также порошковая краска имеет высокие электроизоляционные и ударопрочные свойства, что позволяет защитить поверхность изделия от перепад температуры. Порошковая покраска — это альтернатива жидким лакокрасочным материалом, которая имеет много преимуществ.

Преимущества

Главными отличительными свойствами порошковой краски является надежность и устойчивость к воздействию окружающей среды. Также стоит сказать о равномерности слоя и полноте осаждения на конструкции во время нанесения краски.

Итак, вот несколько преимуществ ПП:

  • Отсутствие отходов;
  • практически вся краска наносится на поверхность;
  • ту краску, которая не попала на рабочую зону, можно использовать еще раз;
  • потери материала при окрашивание минимальные.

Экологические преимущества краски:

  • состав не имеет вредных органических соединений;
  • технология окрашивания — это экологически чистый процесс;
  • нет опасности возгорания;
  • минимально выделяется химический запах;
  • технология работы улучшает санитарно-гигиенические условия труда.

Технология порошковой покраски

Порошковую покраску можно применять на любой металлической конструкции. Например, ее можно наносить на автомобильные диски, оконные решетки и двери, а также на крупные металлические конструкции.

Базовая технология окрашивания проходит в три этапа:

  1. Поверхность подготавливают и очищают от разного вида загрязнений.
  2. После подготовительных работ наносят на рабочую зону краску.
  3. Третий этап включает в себя оплавеление поверхности и ее полимеризация. Этот процеес проходит в печи и именно здесь формируется пленка покрытия изделия.

Окраска металлических изделий

Порошковая покраска металла осуществляется двумя способами:

  1. После того, как нагревается поверхность на нее наносится порошковая краска при помощи краскопульта. Это напыление называется направленным потоком.
  2. Самый распространенный способ — это напыление с помощью электродов.

Кроме вышеперечисленных этапов работы покраска металла требует еще целый ряд действий.

Покраска алюминиевых изделий

Алюминий имеет низкую стоимость и высокие эксплуатационные свойства, поэтому данный материал является распространенным и востребованным. А самым эффективным способом окрашивания алюминия является порошковое.

Процесс порошкового окрашивания алюминия проходит в два этапа:

  1. Напыление.
  2. Полимеризация.

Порошковая покраска аллюминия особенно имеет ряд преимуществ, например, в отличии от обычного железа, аллюминий имеет более низкий порог плавления, благодаря чему, краса лучше наносится на поверхность.

Порошковая покраска автомобильных дисков

Диски колес имеют самое распространенное повреждение — это потеря привлекательного вида. В процессе эксплуатации заводское покрытие изнашивается. На это может повлиять очень много факторов, например влажность и химические реагенты. В этом случае поможет вернуть автомобильным дискам их привлекательный внешний вид — порошковая покраска.

Если сравнивать с обычной покраской, то порошковое окрашивание наиболее надежнее. Все детали, которые окрашены данным методом, становятся наиболее надежными, чем детали, окрашенные другими способами. Порошковая покраска дисков применяется не только к автомобильным дискам, но и к велосипедным ободам.

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