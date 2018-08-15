Наиболее эффективным методом получить стойкое полимерное покрытие на поверхности является порошковая покраска. Металлические конструкции, окрашенные таким методом получают красивый внешний вид изделия, без подтеков и наплыва. Также порошковая краска имеет высокие электроизоляционные и ударопрочные свойства, что позволяет защитить поверхность изделия от перепад температуры. Порошковая покраска — это альтернатива жидким лакокрасочным материалом, которая имеет много преимуществ.
Преимущества
Главными отличительными свойствами порошковой краски является надежность и устойчивость к воздействию окружающей среды. Также стоит сказать о равномерности слоя и полноте осаждения на конструкции во время нанесения краски.
Итак, вот несколько преимуществ ПП:
- Отсутствие отходов;
- практически вся краска наносится на поверхность;
- ту краску, которая не попала на рабочую зону, можно использовать еще раз;
- потери материала при окрашивание минимальные.
Экологические преимущества краски:
- состав не имеет вредных органических соединений;
- технология окрашивания — это экологически чистый процесс;
- нет опасности возгорания;
- минимально выделяется химический запах;
- технология работы улучшает санитарно-гигиенические условия труда.
Технология порошковой покраски
Порошковую покраску можно применять на любой металлической конструкции. Например, ее можно наносить на автомобильные диски, оконные решетки и двери, а также на крупные металлические конструкции.
Базовая технология окрашивания проходит в три этапа:
- Поверхность подготавливают и очищают от разного вида загрязнений.
- После подготовительных работ наносят на рабочую зону краску.
- Третий этап включает в себя оплавеление поверхности и ее полимеризация. Этот процеес проходит в печи и именно здесь формируется пленка покрытия изделия.
Окраска металлических изделий
Порошковая покраска металла осуществляется двумя способами:
- После того, как нагревается поверхность на нее наносится порошковая краска при помощи краскопульта. Это напыление называется направленным потоком.
- Самый распространенный способ — это напыление с помощью электродов.
Кроме вышеперечисленных этапов работы покраска металла требует еще целый ряд действий.
Покраска алюминиевых изделий
Алюминий имеет низкую стоимость и высокие эксплуатационные свойства, поэтому данный материал является распространенным и востребованным. А самым эффективным способом окрашивания алюминия является порошковое.
Процесс порошкового окрашивания алюминия проходит в два этапа:
- Напыление.
- Полимеризация.
Порошковая покраска аллюминия особенно имеет ряд преимуществ, например, в отличии от обычного железа, аллюминий имеет более низкий порог плавления, благодаря чему, краса лучше наносится на поверхность.
Порошковая покраска автомобильных дисков
Диски колес имеют самое распространенное повреждение — это потеря привлекательного вида. В процессе эксплуатации заводское покрытие изнашивается. На это может повлиять очень много факторов, например влажность и химические реагенты. В этом случае поможет вернуть автомобильным дискам их привлекательный внешний вид — порошковая покраска.
Если сравнивать с обычной покраской, то порошковое окрашивание наиболее надежнее. Все детали, которые окрашены данным методом, становятся наиболее надежными, чем детали, окрашенные другими способами. Порошковая покраска дисков применяется не только к автомобильным дискам, но и к велосипедным ободам.