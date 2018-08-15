Наиболее эффективным методом получить стойкое полимерное покрытие на поверхности является порошковая покраска. Металлические конструкции, окрашенные таким методом получают красивый внешний вид изделия, без подтеков и наплыва. Также порошковая краска имеет высокие электроизоляционные и ударопрочные свойства, что позволяет защитить поверхность изделия от перепад температуры. Порошковая покраска — это альтернатива жидким лакокрасочным материалом, которая имеет много преимуществ.

Преимущества

Главными отличительными свойствами порошковой краски является надежность и устойчивость к воздействию окружающей среды. Также стоит сказать о равномерности слоя и полноте осаждения на конструкции во время нанесения краски.

Итак, вот несколько преимуществ ПП:

Отсутствие отходов;

практически вся краска наносится на поверхность;

ту краску, которая не попала на рабочую зону, можно использовать еще раз;

потери материала при окрашивание минимальные.

Экологические преимущества краски:

состав не имеет вредных органических соединений;

технология окрашивания — это экологически чистый процесс;

нет опасности возгорания;

минимально выделяется химический запах;

технология работы улучшает санитарно-гигиенические условия труда.

Технология порошковой покраски

Порошковую покраску можно применять на любой металлической конструкции. Например, ее можно наносить на автомобильные диски, оконные решетки и двери, а также на крупные металлические конструкции.

Базовая технология окрашивания проходит в три этапа:

Поверхность подготавливают и очищают от разного вида загрязнений. После подготовительных работ наносят на рабочую зону краску. Третий этап включает в себя оплавеление поверхности и ее полимеризация. Этот процеес проходит в печи и именно здесь формируется пленка покрытия изделия.

Окраска металлических изделий

Порошковая покраска металла осуществляется двумя способами:

После того, как нагревается поверхность на нее наносится порошковая краска при помощи краскопульта. Это напыление называется направленным потоком. Самый распространенный способ — это напыление с помощью электродов.

Кроме вышеперечисленных этапов работы покраска металла требует еще целый ряд действий.

Покраска алюминиевых изделий

Алюминий имеет низкую стоимость и высокие эксплуатационные свойства, поэтому данный материал является распространенным и востребованным. А самым эффективным способом окрашивания алюминия является порошковое.

Процесс порошкового окрашивания алюминия проходит в два этапа:

Напыление. Полимеризация.

Порошковая покраска аллюминия особенно имеет ряд преимуществ, например, в отличии от обычного железа, аллюминий имеет более низкий порог плавления, благодаря чему, краса лучше наносится на поверхность.

Порошковая покраска автомобильных дисков

Диски колес имеют самое распространенное повреждение — это потеря привлекательного вида. В процессе эксплуатации заводское покрытие изнашивается. На это может повлиять очень много факторов, например влажность и химические реагенты. В этом случае поможет вернуть автомобильным дискам их привлекательный внешний вид — порошковая покраска.

Если сравнивать с обычной покраской, то порошковое окрашивание наиболее надежнее. Все детали, которые окрашены данным методом, становятся наиболее надежными, чем детали, окрашенные другими способами. Порошковая покраска дисков применяется не только к автомобильным дискам, но и к велосипедным ободам.