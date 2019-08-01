Приятно вечером летом скоротать время в семейном кругу. Это можно создать на остекленном балконе, который будет местом общения и неформальным клубом вашего семейства и друзей.

Очень большинство хозяев квартир делают остекление собственных балконов. Это имеет очень практичное значение. Комната, которая находится рядом с балконом и имеет выход на него, становится теплее, у вас возрастает полезная квартирную площадь, а многие на застекленном и утипленном балконе строят маленькой кабинет, мастерскую и даже помещение для жилья.

Прежде чем вы начнете скління балконів львів или лоджии, вам нужно приготовить их к данной работе. Как и с чего начинается подготовка балкона к остеклению, вы можете прочесть ниже.



Подготовка

Первое, что вам нужно сделать — это выполнить анализ технического состоянии балкона. Может быть так, что его заграждение не сможет выдерживать нагрузку, которую будет создавать профиль для окон. Это может случиться по следующим причинам:

повреждение балкона;

ветхость;

балкон сделан из некачественных материалов.

Нужно обратить внимание! Перед остеклением вам нужно в первую очередь закрепить заграждение балкона. Это основное требование предстоящих работ по установке системы окон.

Ограждение для балкона должно быть совершенно готовым к возрастающим нагрузкам после балконного остекления. Вы можете повысить или сделать меньше высоту парапета. Такое решение зависит только от того что вы захотите и от функции, которую будет делать балкон после остекления.

Укрепление

Усиление пеноблоками Усиление пенобетонными блоками

Укрепление балкона зависит от будущей нагрузки на него. Сделать это можно при помощи разных материалов:

Металлом. Если ваш металлический парапет будет в отличном состоянии, то вы можете просто улучшить его, приварив уголки из металла в конкретные места. Ветхое ограждение сделанное из металла лучше поменять на новое или обвязать сварной системой, которую следует жестко закрепить к наружной стене Вашего дома. Новая конструкция должна на себя возложить всю будущую нагрузку застекления балконов.



Усиление ограждения металлом наиболее востребовано и может использоваться на любом, даже самом ветхом балконе.

Пеноблочное заграждение кладка Пеноблочное заграждение укладка

Пеноблоками — превосходный вариант усиления ограждения. Необходимо учитывать отличные свойства теплосбережения данного материала, его долговечность и чистоту в экологическом плане. Сделав парапет из пеноблоков, вы не только укрепите балкон, но и существенно утеплите его. Пенобетонную кладку нужно укреплять железным усилением.

Нужно обратить внимание! Одним минусом данного материала, являются размеры и большой свой вес. Пеноблок не было бы неплохо использовать на ветхих и нешироких балконах.

в начале балконного остекления с него нужно убрать все лишние вещи и предметы, которые в большинстве случаев хранятся на балконе. Произведите его капитальную уборку от пыли и грязи. Заделайте все щели и дыры пеной для монтажа или раствором бетона. Если у вас есть желание сделать теплый застекленный балкон, то сделайте на полу балкона теплоизолированную стяжку из бетона. В первую очередь необходимо подумать о будущем утеплении наружных стен балкона.



Чтобы дать балконному ограждению привлекательный и красивый вид, с наружной стороны вы можете обшить его сайдингом, оцинкованным железом или прочими декоративными материалами. Они будут украшать ваш балкон и оберегать его от влияния атмосфер.

Сделав подготовку балкона к остеклению, вы можете смело вызывать специалистов-стекольщиков. Установку оконной балконной системы прекраснее всего доверять специалистам. Это обезопасит вас от ошибок при самостоятельном остеклении и проблем, которые могут появиться потом.