Пленка ПВХ для межкомнатных дверей

Приходит период, когда каждая дверь просит замены или ремонта. Чтобы значительно сэкономить бюджет и время большинство используют для такой цели декоративные материалы для отделки, среди них высокие позиции занимает ПВХ пленка.(странно звучит)

Из-за большого разнообразия и отменным техническим спецификам она широко применяется в быту. Пленка очень фунциональна, так как любые загрязнения с ее поверхности убираются без больших трудов. (очень не пишем)

Технические специфики

Такое изделие создано из 2-ух слоев, один из которых делает художественную функцию, а второй служит клеящейся основой.(изделие состоит из каркаса, декоративного слоя и тд)Поверхность внутренних дверей, восполненная такой пленкой, приобретает новый вид и становится более красивой.(вода) За стойкость материала отвечает специализированное полиэфирное покрытие, которое хорошо защищает от плохих факторов влияния, например как грибок и плесень, а еще придаёт особенного блеска.



Важные преимущества

Многоцелевая и универсальная ПВХ пленка обладает большим количеством преимуществ, по сравнению с другими аналогичным материалам. Главными из таких являются следующие характерности:

Простота в уходе – можно протереть поверхность, без использования средств для мытья, с целью удаления пыль или остальные загрязнения;

Недорогая цена – намного дешевле, если сравнивать с ценами на новые двери;

Отсутствие запаха – даже при большой температуре в пространство помещения материал не выделяет ароматов и считается полностью не опасной для здоровья;

Легкость в использовании – с оклейкой пленки управится фактически любой человек без навыков работы с таким материалом;

Стойкость к действию влаги – двери с подобным покрытием часто устанавливают в ванной и кухонной комнате;

Устойчивость к износу – способна прослужить долгое время, не теряя собственных первозданных качеств.



Выбор

Новейшие технологии и материалы предоставляют возможность делать поливинилхлоридную пленку в очень разном дизайне. Среди всего широкого многообразия можно заметить образцы с имитацией дерева, мрамора, шпона, кирпича и остальных материалов. Стоит еще сказать что есть и в один тон цвета, которые прекрасно подойдут под тот или другой вид интерьера. Большой ассортимент и роскошная палитра цветов дают возможность выбрать самый лучший вариант материала, исходя из собственных желаний. Пленка используется в любых помещениях, вне зависимости от характера его эксплуатации. Она не только оберегает дверь, но и служит своеобразным элементом декора. Благодаря этому, ее с решительностью можно именовать самым более дешевым вариантом выполнения работ по ремонту, относительно внутренних дверей