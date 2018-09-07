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Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) ИнстантБел

Сен 07, 2018Полезные советыКомментарии к записи Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) ИнстантБел отключены

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Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) — универсальный материал для пакетирования продуктов и товаров. Он устойчив к кислым средам, не вступает в реакции с компонентами продуктов питания и не выделяет вредных для здоровья химических соединений.

Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) ИнстантБел

Производство упаковки из целлюлозы

Целлофан получают растворением целлюлозы гидроксидом натрия. Это материал природного происхождения, получаемый в результате переработки хлопкового сырья и древесины.

Компания ИнстантБел — эксклюзивный представитель мирового производителя пленки целлюлозной Futamura Chemical UK, LTD., Великобритания. На сайте http://instantbel.ru/catalog/film_pulp/ вы можете купить пищевой целлофан в СПб, Москве, Ростове-на-Дону и Ростовской области или с доставкой по России.

Преимущества целлофановой упаковки

Такая упаковка имеет ряд важных преимуществ перед искусственными полимерами и другими видами пакетирования:

  • Эластичность. Материал способен эффективно удерживать и пропускать влагу, поэтому внутренняя поверхность упаковки никогда не «запотевает». Это положительным образом сказывается на сроке годности продуктов. Также оболочки из пищевого целлофана обладают хорошей влагостойкостью.
  • Долго сохраняет свежесть продуктов.
  • Препятствует проникновению воздуха.
  • Гигиентичность. Можно рассматривать запакованный товар через прозрачную оболочку без непосредственного контакта рук с ним.
  • Экологическая чистота также является немаловажным фактором. После утилизации материал полностью распадается на природные составляющие. Данный упаковочный материал абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды (в отличие от более дешевых аналогов искусственного происхождения).
  • Удобство использования, практичность и универсальность.

Ассортимент целлюлозных материалов, используемых для упаковки пищевых продуктов:

  • Целлофановые пакеты;
  • Рулонная полиэтиленовая пленка. Доступны рулоны 1200 мм, 400 мм, 480 мм, 600 мм.;
  • Полиэтиленовые листы 600 мм * 800 мм, 450 мм * 600 мм.;
  • Оболочка из целлюлозной пленки для мясных продуктов, колбасных изделий.

За годы работы ИнстантБел зарекомендовали себя как надежного поставщика упаковочных полимерных материалов и смогли наладить поставки оптом предпринимателям в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ИнстантБел гарантирует доступные оптовые цены на пищевой целлофан. Для оптовых партий можно заказать целлюлозную пленку и поставку джамбо-роллов.

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