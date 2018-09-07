Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) ИнстантБел

Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) — универсальный материал для пакетирования продуктов и товаров. Он устойчив к кислым средам, не вступает в реакции с компонентами продуктов питания и не выделяет вредных для здоровья химических соединений.

Производство упаковки из целлюлозы

Целлофан получают растворением целлюлозы гидроксидом натрия. Это материал природного происхождения, получаемый в результате переработки хлопкового сырья и древесины.

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Преимущества целлофановой упаковки

Такая упаковка имеет ряд важных преимуществ перед искусственными полимерами и другими видами пакетирования:

Эластичность . Материал способен эффективно удерживать и пропускать влагу, поэтому внутренняя поверхность упаковки никогда не «запотевает». Это положительным образом сказывается на сроке годности продуктов. Также оболочки из пищевого целлофана обладают хорошей влагостойкостью.

. Материал способен эффективно удерживать и пропускать влагу, поэтому внутренняя поверхность упаковки никогда не «запотевает». Это положительным образом сказывается на сроке годности продуктов. Также оболочки из пищевого целлофана обладают хорошей влагостойкостью. Долго сохраняет свежесть продуктов .

. Препятствует проникновению воздуха.

Гигиентичность . Можно рассматривать запакованный товар через прозрачную оболочку без непосредственного контакта рук с ним.

. Можно рассматривать запакованный товар через прозрачную оболочку без непосредственного контакта рук с ним. Экологическая чистота также является немаловажным фактором. После утилизации материал полностью распадается на природные составляющие. Данный упаковочный материал абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды (в отличие от более дешевых аналогов искусственного происхождения).

также является немаловажным фактором. После утилизации материал полностью распадается на природные составляющие. Данный упаковочный материал абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды (в отличие от более дешевых аналогов искусственного происхождения). Удобство использования, практичность и универсальность.

Ассортимент целлюлозных материалов, используемых для упаковки пищевых продуктов:

Целлофановые пакеты;

Рулонная полиэтиленовая пленка. Доступны рулоны 1200 мм, 400 мм, 480 мм, 600 мм.;

Полиэтиленовые листы 600 мм * 800 мм, 450 мм * 600 мм.;

Оболочка из целлюлозной пленки для мясных продуктов, колбасных изделий.

За годы работы ИнстантБел зарекомендовали себя как надежного поставщика упаковочных полимерных материалов и смогли наладить поставки оптом предпринимателям в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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