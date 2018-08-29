Огромный выбор обоев Marburg позволяет сегодня отделывать не только дорогие и уникальные по дизайну интерьеры, но и придавать помещению уют с помощью бюджетных вариантов обоев. Но сделать правильный выбор бывает очень сложно. Ниже рассмотрим, какие бывают виды обоев Marburg, в чем их отличие и какие лучше выбрать.

Рассмотрим практически все популярные на сегодняшнем рынке типы обойных покрытий Marburg для стен. Благодаря такому разнообразию можно выбрать оптимальный вариант для своего дома или квартиры, в зависимости от цены и качественных показателей. Обратившись на официальный сайт https://oboi.com.ua/oboi/marburg сети магазинов «Маэстро», можно получить всю необходимую информацию о данном виде продукции марки Marburg и воспользоваться выгодными предложениями.

В настоящее время существуют следующие виды обоев:

бумажные;

виниловые;

натуральные;

флезилиновые;

акриловые;

текстильные.

Некоторые из этих видов обоев используются под дальнейшую покраску. Остановимся более детально на каждом виде и узнаем их особенности, а также преимущества.

Особенности при выборе обоев Marburg — на что обратить внимание

Бумажные

Самый дешевый вариант. В основном такие обои выпускаются гладкими, но бывают и рельефные варианты. Плюсы:

хорошая воздухопроницаемость;

низкая стоимость;

экологичность;

простота поклейки.

Виниловые

Это обои из вспененного винила. Основу используют или бумажную, или флизелиновую. Выпускают как гладкие, так и рельефные варианты. Плюсы:

обладают влагостойкостью;

практически не выцветают;

рельеф скрывает неровности и шероховатости стен;

можно наносить краску до десяти слоев.

Натуральные

Натуральные обои относятся к элитным видам, которые представлены в большом ассортименте на https://oboi.com.ua по доступной цене. Основание чаще делают из бумаги, а верхний слой изготавливается из шпона, пробки, соломы, тростник, бамбук и различных водорослей. Так же бывает вариант на основе из флизелина. Плюсы:

уютный интерьер;

экологичный материал;

наличие пропитки для защиты от пыли.

Флезилиновые

В основе таких обоев нетканый материал с высокой плотностью. В принципе это те же бумажные обои, но с рядом преимуществ. Плюсы:

высокая прочность;

пропускают воздух;

экологичные;

простота поклейки;

влагостойкие;

некоторые варианты можно красить.

Акриловые обои также широко представлены на сайте oboi.com.ua.

Такие обои имеют большое сходство с виниловыми. Верхний слой представляет собой точечно нанесенный вспененный акрил. Они хорошо пропускают воздух, устойчивы к грязи и пыли, но менее долговечны.

Текстильные обои

Верхняя часть производится из натуральных материалов: лен, шелк, хлопок и т.д. Основа бумажная или флизелиновая. Особенностью таких обоев является противопожарная обработка. Плюсы: