Огромный выбор обоев Marburg позволяет сегодня отделывать не только дорогие и уникальные по дизайну интерьеры, но и придавать помещению уют с помощью бюджетных вариантов обоев. Но сделать правильный выбор бывает очень сложно. Ниже рассмотрим, какие бывают виды обоев Marburg, в чем их отличие и какие лучше выбрать.
Рассмотрим практически все популярные на сегодняшнем рынке типы обойных покрытий Marburg для стен. Благодаря такому разнообразию можно выбрать оптимальный вариант для своего дома или квартиры, в зависимости от цены и качественных показателей. Обратившись на официальный сайт https://oboi.com.ua/oboi/marburg сети магазинов «Маэстро», можно получить всю необходимую информацию о данном виде продукции марки Marburg и воспользоваться выгодными предложениями.
В настоящее время существуют следующие виды обоев:
- бумажные;
- виниловые;
- натуральные;
- флезилиновые;
- акриловые;
- текстильные.
Некоторые из этих видов обоев используются под дальнейшую покраску. Остановимся более детально на каждом виде и узнаем их особенности, а также преимущества.
Особенности при выборе обоев Marburg — на что обратить внимание
Бумажные
Самый дешевый вариант. В основном такие обои выпускаются гладкими, но бывают и рельефные варианты. Плюсы:
- хорошая воздухопроницаемость;
- низкая стоимость;
- экологичность;
- простота поклейки.
Виниловые
Это обои из вспененного винила. Основу используют или бумажную, или флизелиновую. Выпускают как гладкие, так и рельефные варианты. Плюсы:
- обладают влагостойкостью;
- практически не выцветают;
- рельеф скрывает неровности и шероховатости стен;
- можно наносить краску до десяти слоев.
Натуральные
Натуральные обои относятся к элитным видам, которые представлены в большом ассортименте на https://oboi.com.ua по доступной цене. Основание чаще делают из бумаги, а верхний слой изготавливается из шпона, пробки, соломы, тростник, бамбук и различных водорослей. Так же бывает вариант на основе из флизелина. Плюсы:
- уютный интерьер;
- экологичный материал;
- наличие пропитки для защиты от пыли.
Флезилиновые
В основе таких обоев нетканый материал с высокой плотностью. В принципе это те же бумажные обои, но с рядом преимуществ. Плюсы:
- высокая прочность;
- пропускают воздух;
- экологичные;
- простота поклейки;
- влагостойкие;
- некоторые варианты можно красить.
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Такие обои имеют большое сходство с виниловыми. Верхний слой представляет собой точечно нанесенный вспененный акрил. Они хорошо пропускают воздух, устойчивы к грязи и пыли, но менее долговечны.
Текстильные обои
Верхняя часть производится из натуральных материалов: лен, шелк, хлопок и т.д. Основа бумажная или флизелиновая. Особенностью таких обоев является противопожарная обработка. Плюсы:
- безупречный и эксклюзивный внешний вид;
- экологичность;
- антисептические свойства видов из льна;
- устойчивость к солнечным лучам.