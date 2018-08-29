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Особенности при выборе обоев Marburg — на что обратить внимание

Авг 29, 2018Полезные советыКомментарии к записи Особенности при выборе обоев Marburg — на что обратить внимание отключены

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Огромный выбор обоев Marburg позволяет сегодня отделывать не только дорогие и уникальные по дизайну интерьеры, но и придавать помещению уют с помощью бюджетных вариантов обоев. Но сделать правильный выбор бывает очень сложно. Ниже рассмотрим, какие бывают виды обоев Marburg, в чем их отличие и какие лучше выбрать.

Рассмотрим практически все популярные на сегодняшнем рынке типы обойных покрытий Marburg для стен. Благодаря такому разнообразию можно выбрать оптимальный вариант для своего дома или квартиры, в зависимости от цены и качественных показателей. Обратившись на официальный сайт  https://oboi.com.ua/oboi/marburg сети магазинов «Маэстро», можно получить всю необходимую информацию о данном виде продукции марки Marburg и воспользоваться выгодными предложениями.

В настоящее время существуют следующие виды обоев:

  • бумажные;
  • виниловые;
  • натуральные;
  • флезилиновые;
  • акриловые;
  • текстильные.

Некоторые из этих видов обоев используются под дальнейшую покраску. Остановимся более детально на каждом виде и узнаем их особенности, а также преимущества.

Особенности при выборе обоев Marburg — на что обратить внимание

Бумажные
Самый дешевый вариант. В основном такие обои выпускаются гладкими, но бывают и рельефные варианты. Плюсы:

  • хорошая воздухопроницаемость;
  • низкая стоимость;
  • экологичность;
  • простота поклейки.

Виниловые

Это обои из вспененного винила. Основу используют или бумажную, или флизелиновую. Выпускают как гладкие, так и рельефные варианты. Плюсы:

  • обладают влагостойкостью;
  • практически не выцветают;
  • рельеф скрывает неровности и шероховатости стен;
  • можно наносить краску до десяти слоев.

Натуральные
Натуральные обои относятся к элитным видам, которые представлены в большом ассортименте на https://oboi.com.ua по доступной цене. Основание чаще делают из бумаги, а верхний слой изготавливается из шпона, пробки, соломы, тростник, бамбук и различных водорослей. Так же бывает вариант на основе из флизелина. Плюсы:

  • уютный интерьер;
  • экологичный материал;
  • наличие пропитки для защиты от пыли.

Флезилиновые
В основе таких обоев нетканый материал с высокой плотностью. В принципе это те же бумажные обои, но с рядом преимуществ. Плюсы:

  • высокая прочность;
  • пропускают воздух;
  • экологичные;
  • простота поклейки;
  • влагостойкие;
  • некоторые варианты можно красить.

Акриловые обои также широко представлены на сайте oboi.com.ua.
Такие обои имеют большое сходство с виниловыми. Верхний слой представляет собой точечно нанесенный вспененный акрил. Они хорошо пропускают воздух, устойчивы к грязи и пыли, но менее долговечны.

Текстильные обои
Верхняя часть производится из натуральных материалов: лен, шелк, хлопок и т.д. Основа бумажная или флизелиновая. Особенностью таких обоев является противопожарная обработка. Плюсы:

  • безупречный и эксклюзивный внешний вид;
  • экологичность;
  • антисептические свойства видов из льна;
  • устойчивость к солнечным лучам.

 

 

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