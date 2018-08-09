Выбрать новый телевизор всегда было достаточно сложной задачей, ещё со времен, когда предлагались только LCD и плазменные телевизоры, но в последнее время выбор стал еще сложнее с появлением LED телевизоров. Из трех различных типов LED наиболее похожи на жидкокристаллические модели, основное отличие их заключается в том, что подсветки, которые изображают картинку на экране, создают светоизлучающие диоды (органические светодиоды).

Особенности и преимущества 4К телевизоров

Новая технология 4К — это новая генерация телевизоров. Разрешение экрана в данных телевизорах позволяет уловить, глубину и контраст цвета, четкость деталей. Такие тонкие нюансы дают возможность максимально приблизиться к реальности.

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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты выбора: купить светодиодный экран, плазменный или LCD.

Технические характеристики разных типов ТВ

LED телевизоры 4K принципиально отличаются от традиционных телевизоров с люминесцентными трубками, так как каждый отдельный светодиод, который проецирует изображение на экран, может быть включен индивидуально. При этом мы получаем лучшее качество картинки, так как чёрный фон создается гораздо темнее, чем у обычных экранов, и поэтому изображение становится намного чётче. На сайте elmir.ua интернет магазина «Электронный мир» вы получите всю необходимую информацию о LED телевизорах 4К и воспользуетесь выгодными предложениями.

Отметим также одно из основных преимуществ телевизоров такого типа – это его размер. В отличие от жидкокристаллической панели, в производстве которой используется ртуть для создания картинки, пространство, необходимое для расположения светодиодных ламп, минимально и поэтому LED телевизоры 4К намного тоньше, чем LCD, и выглядят, соответственно, более элегантно и стильно.

Преимущества 4К телевизоров:

увеличение пикселей;

рост частоты обновления;

расширение динамического диапазона.

Какие телевизоры более экологичны?

Еще одно огромное преимущество LED телевизоров 4К перед плазменными и жидкокристаллическими телевизорами – это количество потребляемого электричества. Они используют на 70% меньше энергии, чем другие системы, тем самым экономя значительные средства, помноженные на годы своей службы. Это очень важно, учитывая, что в целом мы используем слишком много электроэнергии на бытовые нужды, и её дефицит может возникнуть в самом недалёком будущем, если мы не будем предпринимать определённые шаги в этом направлении.

Выбирая, какой телевизор приобрести, суммируйте эти наиболее важные факторы, чтобы рассчитать сумму, которую вы готовы заплатить за новинку.

После того, как вы определились с типом телевизора, часто бывает полезно почитать отзывы, чтобы понять плюсы и минусы различных модификаций. Ведь вы хотите приобрести телевизор, который будет отвечать вашим потребностям, без скрытых дефектов и проблем с эксплуатацией в дальнейшем.