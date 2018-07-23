Комплектующие для шкафа купе: какие бывают и где их покупать?

При выборе комплектующих для шкафа купе в первую очередь предстоит подобрать алюминиевый профиль, который может выполнять не только роль направляющих и соединительных деталей, но и часто используется в качестве декоративного элемента. Этот вопрос является достаточно сложным для новичков, так как следует учитывать не только размеры и назначение самого профиля, но и особенности его последующей эксплуатации.

Для того, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами при сборке шкафов, следует обратить внимание на такие моменты:

Широкий ассортимент. При сборке шкафа купе лучше всего использовать все комплектующие от одного производителя. Соответственно, в линейке этой компании должен присутствовать вертикальный и горизонтальный профиль, для верхних и нижних роликовых систем, с различной толщиной и под разные варианты мебельных комплектов.

Выбор цвета. Далеко не всегда покупатели ограничиваются стандартным серым цветом или классическим вариантом под дерево. В ассортименте многих производителей представлено несколько десятков оттенков, от золотых и медных до красных, зеленых или фиолетовых.

Способ окрашивания. Способ нанесения колора также имеет значение. Может применятся порошковое окрашивание или анодирование.

Устойчивость к механическому воздействию. Несмотря на то, что алюминий является более мягким материалом, чем сталь, он достаточно прочный и при стандартных условиях эксплуатации способен прослужить в течение многих лет. Но в некоторых случаях производители для снижения себестоимости материала используют более дешевые сплавы, что порой сильно отражается на качестве готового изделия.

Толщина стенок. Рекомендуемая толщина стенок алюминиевого профиля для шкафа купе − 1,1 и 1,2 мм. Материал с меньшими параметрами не столь устойчив к повреждениям, значительно увеличивается вероятность согнуть направляющие при неаккуратном обращении.

Также стоит определиться, какие именно комплектующие для шкафов купе могут понадобиться. Это могут быть не только верхние и нижние направляющие, но и другие дополнительные детали. Уплотнители служат для более плотного крепления дверного полотна внутри рамы, буферная лента защищает содержимое шкафов от пыли, а также способствует более тихому ходу створок. С помощью доводчиков и стопоров можно контролировать положение дверных полотен.