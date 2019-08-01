Особые мероприятия по фундаментной заливке считаются наиболее важной частью строительных работ, проводимых при сооружении современных сооружений и зданий, и обязаны производится (согласно существующим нормам строительства) во время строительства даже совсем маленьких строений.

Ни одно современное здание не может быть застраховано от проседания, перекашивания или предпологаемого разрушения, если не имеет в собственном основании заблаговременно обсчитанного, крепкого и надёжного фундамента.

Перед устройством фундамента под какую-либо домашнюю постройку (домик, баню, сарай или автогараж, к примеру) вам, в первую очередь, нужно определиться с его типом.

Прекрасно известно, что при сооружении разных объектов домашнего применения (а еще во время строительства малых сооружений производственного профиля) очень часто используется сегодня традиционный фундамент Львів ленточного типа. Этот тип основания собой представляет залитую вдоль периметра постройки бетонную (монолитно бетонную) полосу, которая, благодаря собственной жесткости, предохраняет нежелательные перекосы, проседания и обрушения строительной конструкции, допустимые в неустойчивых грунтах.



Рабочие шаги

Каждый хозяин участка сада или персональный застройщик со временем встречался с проблематикой заливания основания под то или другое сооружение и должен готовиться к тому, чтобы справиться с этим своими самостоятельно. Решение вопроса то том, как залить фундамент под дом собственными руками не считается настолько уж сложным, как это может показаться с первого взгляда. Основным фактором в пользу выбора подобного решения считается, первым делом то, что при самостоятельном изготовлении фундамента вы можете обойтись без вовлечения наёмных рабочих и специализированных подрядчиков. Благодаря этому у вас получится значительно уменьшить затраты на домостроительство.

Строительство фундамента в первую очередь должно в себя включать следующие важные этапы:

разбивка местности;

работы связанные с землей;

подготовка опалубки;

кладка металлической сетки;

заливка смеси из бетона.

Разбивка на местности

Разбивка на местности грядущего фундаментаРазбивка на местности грядущего фундамента

На начальной строительные стадии выполняется разбивка участка под грядущий фундамент, которая проходит согласно принятого к исполнению проекта постройки. В процессе разбивки выполняется обозначение контуров будущего сооружения на местности; причём выполняется это с помощью специализированных колышков и веревки. В ходе разметочных работ на местности наносятся метки, относящиеся не только к размерам сооружения в общем и размещению элементов его капитальной конструкции, но еще и касающиеся нужной ширины фундамента, подобающей, в основном, толщине будущих стен (с поправкой на 10-15 см. в сторону увеличения).



Работы связанные с землей

Земляные работыСледующим шагом подготовительных работ фундамента являются работы связанные с землей. На данной стадии готовится канава по ширине фундамента, подходящая нанесённой прежде разметке. Большое внимание необходимо обращать при этом на то, чтобы стены канавы были идеальными и жестко вертикальными, а её глубина несколько превышала (ориентировочно на 20 см) глубину обмерзания почвы в этой местности.

Для того чтобы усадка фундамента была одинаковой — нужно закрыть днище канавы ровным песочным слоем (сделать говоря иначе подушку из песка) толщиной 10-20 см и прекрасно затрамбовать его. Поверхность для работы подготовленной канавы после этого рекомендуется выложить каким-либо материалом для гидроизоляции, в качестве которого может быть применена обыкновенная пленка из полиэтилена.

Установка опалубки и заливка

Установка опалубки и заливкаПосле того, как работы связанные с землей закончены — нужно приступить к сооружению опалубки. На данный момент большое распространение обрела опалубка разборного типа, подготавливаемая из некоторых щитов из дерева, которые выделяются обычностью изготовления и достаточной надёжностью и которые, если понадобится, всегда можно сделать самому.

Монтируемые в канаву щиты непременно должны быть закреплены с наружной стороны специализированными подпорками, которые не дадут возможности бетону распирать щиты наружу. С той же целью по верху опалубки организовываются стягивающие перемычки, которые придают щитовой конструкции дополнительную стойкость. При этом необходимо обращать большое внимание на жёсткость крепления угловых узлов получившейся опалубочной конструкции. При сооружении опалубки нужно всегда помнить также и про то, что высота цоколя (наземной фундаментные части) не должна быть менее 300 мм.

В целях придания фундаменту из железобетонных полос добавочной прочности (в случае большой нагрузки на сам фундамент) перед его заливкой в канаву с опалубкой нужно положить заблаговременно подготовленную кладочную сетку. Для того чтобы арматура не «гуляла» при заливке в объёме опалубки — было бы неплохо при помощи кусочков мягкой проволки произвести крепление некоторых её участков прямо к щитам.



Потом смело можно заполнять все подлежащее бетонированию пространство заблаговременно подготовленной смесью бетона; при этом в ходе заливки следует внимательно её трамбовать. Трамбовка смеси из бетона считается первоочередной процедурой, проводимой с той целью, чтобы в пустоты конструкции не возникло ненужных пустых мест. Сверху подготовленный подобным образом фундамент накрывают потом стружкой и оставляют на какое то время, за который материал должен приобрести нужную технологическую стабильность («выстояться» так сказать).

Срок набора прочности для цементов самых «ходовых» марок составляет, в основном, величину от 3-х до 5-ти недель. Опалубочные щиты можно снять уже спустя семь дней; причём делать это стоит довольно аккуратно и пытаться не повредить текстуру материала фундамента.