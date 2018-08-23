Как выбрать тональный крем

Средства с тональным эффектом применяются с целью коррекции изъянов лица. Выбираются под тон естественного цвета кожи. Кстати, если вас интересует topface instile тональный крем переходите на сайт topface-shop.com.

Мало просто приобрести дорогой крем с тональным эффектом, к примеру марки косметики Biodroga на официальном сайте. Дабы крем с тональным эффектом полноценно исполнял собственную функцию, главное правильно его выбрать и нанести.

В данной заметке мы озвучим те ухищрения, благодаря которым вы на самом деле сумеете исправить тон и форму лица в сторону плюс, и будете смотреться еще привлекательнее.

Как подобрать крем с тональным эффектом?

Ошибки нанесения тональника косметологи считают самыми критическими. Если они есть весь остальной мейкап, теряет собственную силу: стрелки, тушь, тени и т.д. Все это уже не захочет работать.

Мы назовем три ключевые ошибки, которые допускают дамы во время выбора крема.

I. Подбор текстуры тональника.

Нередко девушки хотят получить мега супер корректирующий результат, и подбирают через чур плотный крем с тональным эффектом. Для ежедневного мэйк-апа он, разумеется, не подойдет.

Плотные средства придуманы для коррекции лица перед фотоссесией, модными показами, театральными выступлениями и т.п. Они полностью матируют кожу, прячут 100% ее минусов, и ликвидируют блеск на 2-3 часа.

При нанесении плотного тональника в повседневной жизни, мы приобретаем заметный ненастоящий слой на лице (маску), из-за чего выражаются морщинки и создается не естественный образ.

Еще дна причина, почему девушки подбирают плотные средства с тональным эффектом – это желание обезопасить кожу от низкой температуры. Решение, снова-таки, не очень правильное.

Причина старения кожи во время зимы прячется в том, что вода на кожной поверхности замерзает, травмируя ее. Естественно, кожа теряет пластичность, появляются микротрещинки и морщинки. Благодаря этому во время зимы лучше пользовать кремами на основе масел, которые будут поддерживать ее пластичность. Силиконовые и водные основы во время зимы применять не рекомендуется.

Как отличить не тяжелый флюид, от плотного крема? Плотные крема тоже выпускаются в типичных для нас баночках. Прекраснее всего нанести его на покров кожи руки, разтереть и аналогичным образом определить консистенцию: если она жидкая, кремообразная, значит, крем можно брать.

II. Неверно выбранный цвет.

Это самая популярная ошибка. Цвет выбирается через чур яркий, или очень темный. Подбор более темной основы доминирует, и не удивляет. Девушки хотят, дабы лицо выглядело смуглым, и забывают, что крем с тональным эффектом, это не автозагар! В результате получается эффект подгоревшей курочки: лицо загорелое, а шея, декольте и руки яркие.

Итак, как выбрать правильно крем?

Тональники по оттенку разделяют на, крема с розовинкой, с желтинкой и бежевые.

1. Вот, вы пришли в супермаркет. Что сделать? Подберите все три варианта кремов (тестеры) и нанесите их на покров кожи. Где прекраснее всего тестировать цвет?!! Крем носится не на запястье, как мы все привыкли, а на линию челюстной кости (сверху вниз в месте перехода к шее). Тут вы сразу заметите, какой вариант более всего для вас подойдет. Например, розовый даст крепкий румянец, бежевый цвет потускнеет, а желтоватый идеально сольется с тоном лица. Его-то вы и берите.

2. После нанесения 3-х видов средств с тональным эффектом, не ленитесь, и выйдите на природное освещение. Лишь при естественном свете вы сумеете по настоящему оценить ситуацию. Естественно, если вы пришли не за уникальным номером тюбика, а исключительно подбираете крем, вечерами эти приобретения лучше не делать.

Если вы уже знаете, какой тон для вас подойдет, тогда покупку разрешено делать и в интернет магазине.

3. Для любого периода года в косметичке дамы обязан быть собственный крем с тональным эффектом. Во время зимы более яркий, летом намного темнее под цвет загорелой кожи, а в период межсезонья пастельный оттенок.

4. Если Вы запланировали исправить форму лица (выраженные скулы, массивная челюсть, большой подбородок или нос), приобретите два крема: под тон вашей кожи и намного темнее.

Темный цвет применяем для коррекции/затемнения изъяна. Границы между тонами главное прекрасно разтушевать, превратить в тень. Если плохо разтушевать, то линия перехода будет видна, и функция коррекции не выполнится. Сам переход обязан быть постепенным.

На узком лице нельзя сильно затемнять контур, т.к. это намного больше его вытянет. А вот для в форме круга станет уникальной возможностью исправить форму.

Главное с большим вниманием работать с нижней частью лица (переход от нижней части подбородка к шее), не оставлять пробелов, прекрасно разтушевывать крем.

III. Злоупотребление тональными сияющими кремами.

Некоторые дамы применяют сияющие крема, как базу под макияж для ежедневного мэйк-апа. Это плохой выбор. Сияющие крема придуманы для фотоссесий и подиумов. В обычной жизни они, напротив, указывают на проблемы кожи, выделяют широкие поры, выделяют маленькие морщинки. Летом выглядят еще больше или меньше, а вот во время зимы и осенью, на незагорелой и сероватой коже, они делают эффект жирности.

Благодаря этому, если вы желаете сберечь эффект блеска, применяйте традиционный крем с тональным эффектом и хайлатеры.

Хайлатеры – спецсредства декоративной косметики, призванные осветлить конкретные участки, давать коже свежесть и блистание.

А вот если вы желаете, чтоб лицо выглядело смуглым, применяйте бронзаторы, либо пудру на пару тонов темнее тона лица. При этом затемняется не все лицо, а части сбоку лба и скулы.