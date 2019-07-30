КАК ВЫБРАТЬ НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ И НЕ ОШИБИТЬСЯ?

Для обогрева дома, в котором нет централизованного отопления, часто устанавливают газовые котлы напольного исполнения. Для хорошего обогрева стоит предпочесть модель агрегата с подходящими свойствами.

Как выбрать правильно напольный газовый котел? Перед тем, как искать подобающее устройство для отопления, необходимо сформироваться с главными характерностями подбора: мощностью, количеством контуров, типом горелки, требуемыми функциями автоматики и т.д.

Основной характеристикой котла на газе считается его мощность. В оптимальных условиях ее критерий рассчитывается как 1 кВт на каждые 10 м? помещения, где потолочная высота не превышает 3 м. Но необходимо иметь ввиду, что мощность этим методом устанавливается для отлично теплоизолированного строения, без учета водонагрева и при нормальном давлении в газопроводе около 15 мбар. Необходимо внимательно проанализировать все потенциальные факторы, которые просят увеличения мощности. Во многих случаях для обогрева жилья понадобится аппарат, мощность которого в 1,5-1,7 раза больше, чем та, что нужна в оптимальных условиях.



Также для расчета приведенного показателя необходимо учесть небольшую температуру во время зимы у вас в регионе, кол-во дверей и окон, а еще их теплопроводящую способность.

Дабы получить наиболее правильный расчет, лучше попросить профессионалов – они разработают персональный проект с учетом всех свойств дома и внешних условий.

Стоит обратить внимание! Во время выбора котла на газе было бы неплохо обращать собственное внимание и на критерий его небольшой мощности. Чем меньше эта величина, тем экономнее будет работать аппарат.

Численность контуров

В зависимости от того, необходимо ли Вам горячее обеспечение водой, подбирается одноконтурная или двухконтурная модель. Последняя не только обогреет помещение, но и обеспечит Вас горячей водой. Двухконтурные устройства газового типа выделяются наличием 2-ух теплообменных аппаратов: один – для обогрева, другой – для оснащения горячего водообеспечения. Подобного рода устройства включают следующие составляющие: водонагреватель косвенного нагрева, горелку и систему автоматики.

Во время выбора двухконтурных газовых котлов для пола необходимо сформироваться у которой объем употребления горячей воды. Если Вас устроит продуктивность ГВС до 15 л за минуту при t=30?C, можно выбрать устройство для отопления проточного типа. Рабочий принцип такой — вода из водомерного узла проходит по системе нагрева и подается из крана. Такие газовые водогреи имеют более небольшие размеры, по сравнению с агрегатами, снабженными водонагревателями электрическими накопительными. Их закрепляют над котлами которые работают на газу или устанавливают рядом для хранения значительных объемов горячей воды от 50 до 200 л.



Стоит обратить внимание! Наличие накопительного электрического водонагревателя даст возможность иметь запас подогретой воды даже при отключении газа.

НАЛИЧИЕ Хороших функций

Вид горелки

Важным показателем выбора считается вид горелки газового котла для пола. Есть такие разновидности:

одноступенчатые – они предназначаются для работы в одном уровне мощности;

двухступенчатые – предполагают наличие 2-ух уровней мощности;

модуляционные – горелки, у которых автоматично происходит мягкая регулировка силы пламени в зависимости от температуры в помещении.

Так как самая большая мощность понадобится агрегату работающему на газе исключительно при сильном морозе, очень экономичным считается последний вид.

Одноступенчатые агрегаты будут включаться-выключаться очень часто, чем двухступенчатые и модуляционные, а это приводит к быстрому изнашиванию системы.