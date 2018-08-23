Как выбрать ломбард

Большинство людей постоянно встречаются с нелёгкой ситуацией поиска денег. Что же делать, если немедленно нужна маленькая сумма? Очень быстрый и лёгкий способ получить её – обратиться в ювелирный ломбард. Кстати, если вам нужен ломбард в Минске переходите на сайт kv.by. Конкретно здесь под гарантию ювелирных украшений или других изделий из драгоценных металлов можно получить необходимую денежную сумму. Но как подобрать ломбард? Давайте разберемся.

Ваша цель

Да-да именно с данным вопросом необходимо сформироваться с самого начала. Ясно, что вы хотите получить денежные средства. Вопрос в том, собираетесь ли вы выкупать закладываемые украшения или нет. Имейте в виду, что, если Вы захотите расстаться с вашей собственностью насовсем, то денег за неё вы получите больше. Однако в данном варианте вам необходим не ломбард в классическом понимании этого слова, а ювелирная скупка, другими словами организация, которая специализируется собственно на покупке украшений и изделий из драгметаллов. В скупке вам порекомендуют более рентабельную цену. Если же вы готовы расстаться со своей собственностью только на определенный период времени, тогда лучше обращаться собственно в ломбард.

Показатели выбора

Не нужно сразу бежать в находящийся рядом от Вашего дома ломбард, хотя его расположение, разумеется, довольно существенный показатель выбора. Отберите несколько учреждений, расположенных не далеко от вашего места работы либо жительства, и можно приступать к их подробному изучению. На что обращать собственное внимание?

Официальная деятельность и рабочий срок. Чтобы не оказаться жертвой фирм-однодневок и не утратить собственную говоря по существу, необходимо с самого начала обращать собственное внимание на данные моменты. В каждом солидном ломбарде есть уголок потребителя. Там должны быть вывешены копии разрешающей документации, прейскурант с расценками, условия предоставления кредита и возврата залога, кредитные ставки и прочая нужная информация.

Стоимость за 1 грамм. Естественно, чем она больше, тем крупную денежную сумму под гарантию драгоценностей вы получите.

Сроки. Необходимо обратить свое внимание на допустимые периоды предоставления кредита. Это поможет вам здраво оценить собственные возможности относительно возврата ссуды.

Кредитные ставки. Хороший ломбард, предоставляющий подобную услугу, как скупка золота, предлагает клиентам ссуды под максимально невысокие проценты.

Добавочные условия. Узнайте, будет ли у вас возможность продлить период действия договора, заплатив только проценты? Есть ли грейс-период после упомянутой в договорных обязательствах даты, за который ваше золото все ещё будет ждать выкупа? Хороший ломбард идёт на уступки собственным клиентам.

И не забудьте о бонусах. Желая удержать старых и привлечь новых клиентов, хорошие ломбарды рекомендуют им разные бонусные программы, например, льготные кредитные ставки, беспроцентные ссуды на пару дней и др.