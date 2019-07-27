Как открыть свой косметический кабинет

В отличии от медицины, которая может быть социальной, другими словами бесплатной, косметология просит конкретных затрат в финансовом плане со стороны клиента.

При этом услуги косметологов постоянно были популярны, а на данный момент встречается стабильная тенденция роста спроса на них. Причина — вечное желание представительниц слабого пола (а в наше время и многих мужчин) смотреться молодо и свежо. Экологические и социальные условия плохо отображаются на внешности — а косметология может «стереть» следы усталости и даже морщинки. Если у вас есть желание испытать собственные силы в своем бизнесе, открытие маленького узкоспециализированного косметологического кабинета — это хороший старт.

В данной публикации мы поговорим про то, как арендовать кабинет в салоне красоты и начать зарабатывать, даря людям красоту.

Шажок за шажком к стабильному заработку на красоте

Шаг первый: строим идею

Рассчитывая, сколько стоит открыть косметический кабинет, рассмотрите разнообразные варианты старта. Не обязательно открываться с нуля, неся временные и материальные расходы по аренде помещения, закупке оборудования, приобретению продуктов косметики.

Первый вариант:приобрести уже работающий бизнес — зарегистрированную фирму и кабинет в оснащенном помещении. Подбирая этот путь, нужно быть внимательным: наряду с кабинетом можно выбрать и его испортившуюся репутацию.

Другой вариант: франчайзинг, который освободит вас от забот по поиску и налаживанию доставок материалов, созданию рекламной стратегии, продвижению собственного имени на рынке. Недостаток этого пути — зависимость от товаров, цен и идеологии продавца франшизы.

Вариант третий:открыть косметический кабинет с нуля — выбор тех, кто любит искать собственные пути в бизнесе и желает работать исключительно на себя и собственную репутацию.

Помещение для косметического кабинета должно отвечать нескольким требованиям: иметь отдельный вход и оснащенную канализационную систему, отвечать нормативам безопасности против пожара и быть довольно просторным. Для работы одного косметолога необходимо не меньше 15 м?. Знающийе люди рекомендуют подписывать договор аренды с дальнейшим выкупом.

Лучшее расположение косметического кабинета — рядом с парикмахерскими, фитнес-центрами, бассейнами.

Шаг второй: формируем юридическую базу

Открывать косметический кабинет можно, имея регистрацию ИП или ООО. Если вы не намечаете увеличиваться, не готовитесь оказывать лицензируемые услуги, а желаете очень быстро открыться и рассчитывать налоги по простой схеме, ваш вариант — ИП.

Нужно быть внимательным с списком косметологических услуг. Большинство из них можно отнести к категории медицинских, значит, потребуется лицензия. Чтобы не прогадать, перед составлением учредительных документов спросите совета у специалистов из Бюро лицензирования.

Шаг 3-ий: готовимся к открытию

Чтобы открыть косметический кабинет, не обязательно быть косметологом, важно уметь решать административные вопросы, а специалистов пригласить в штат. Возможны 2 варианта материальных расчетов:предложить специалистам процент от прибыли кабинета или брать с них выплату за аренду за использование вашим помещением и оборудованием.

Имейте в виду, что кроме мест для работы косметологов вам нужно оборудовать приемную территорию с уголком ожидания и помещения подсобки, где будет выполняться стирка и глажка полотенец.

Где взять деньги?

Для открытия косметического бизнеса придется применять личные средства — партнера отыскать не так уж и легко, товарные кредиты банки не предоставляют. Вы не получите ответ на вопрос, выгоден ли косметический кабинет, сразу же после открытия. В первые 1–2 месяца если даже и будет прибыль, то низкая. Планируя брать ссуду в банке, принимайте во внимание, что маленькой косметический кабинет оправдается, в среднем, за 3 года.

Опасности

Потому как косметология — очень быстро развивающийся бизнес, новые кабинеты будут открываться везде, создавая вам конкуренцию. Берегите частых клиентов.

Не забывайте, что открывать салон «на пустом месте» — опасная задумка. Как хорошему ресторану необходим шеф-повар, так и вам уже на старте нужен специалист с положительной репутацией.

Подводим итоги

У косметологического бизнеса хорошие перспективы. Не обращая внимания на очень длительный период окупаемости, такой вид деятельности интересен для инвестиций. При разумном подходе вы сумеете превратить его в стабильный источник отличного дохода.