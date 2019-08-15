Как открыть счет в Альфа Банке

Тех у кого есть свободные оборотные средства беспокоит море вопросов: как выгоднее инвестировать средства под проценты и при этом быть уверенным, что не придется его закрывать потеряв проценты? А ведь есть еще масса определений, с которыми инвестор сталкивается в первый раз — накопление капитала, пролонгация, лицевой счёт.

Счета для накопления

Сейчас есть много способов сберечь собственные средства. При этом нет надобности ждать пока собрать крупная денежная сумма. Процент от банка можно получать на остаток используемых средств. Благодаря новым условия открытия счета в Альфа-Банке и банковским предложениям, процесс накопления происходит фактически неприметно для кошелька, а отложенные маленькими суммами средства в конечном счете дают возможность осуществить долгожданную покупку.



В Альфа Банке имеются особые накопительные счета, которые дают возможность получить процент на остаток неприменяемых средств:

Накопилка — дает возможность получить 7,0% на остаток (от 1 рубля) и при этом в автоматизированном режиме собирать оборотные средства. Счёт пополняется при условиях подсоединения услуг «Копилка для заработной платы» (счёт пополняется после зачисления зарплаты) и «Копилка для сдачи» (процесс пополнения счёта выполняется после совершения покупок в торгово-розничной сети). Процент отчислений заказчик подбирает своими силами. Начисляются проценты в конце месяца на небольшую сумму, которая была счёте в течении этого временного периода. Единственный период когда проценты не начисляются — месяц закрытия счёта. Валюта в которой открывают счёт — рубли. Если раньше к одной из «копилок» была подключена услуга «мой сейф» и заказчик желает переподключить услугу на более рентабельную (к примеру, накопилку), то предыдущую услугу нужно будет выключить.



Ценное время — подойдёт для хозяев счётов, останки на которых составляют более 100 тысяч рублей, потому как при меньшем остатке процентная сумма будет символичной — 0,01%. При этом в зависимости от тарифного плана и остатков на счёте ставка по кредиту будет меняться. Чем больше остаток и срок его нахождения на счёте, тем больше ставка. Открыть счёт можно в мобильном приложении, в банковском отделении, по телефону горячей телефонной линии, в онлайне-банке. Пополнение возможно наличным, безналичным способами, в банкомате и офисе банка. Снятие финансовых средств доступно в отделении или через банкомат. Средства на счёте защищены и перевести их в он-лайн режиме иному клиенту нельзя.

Блиц-доход — дает возможность получить стабильный доход, при этом расходные операции не влияют на начисление процентов на очень маленький остаток, который станет на счёте к концу месяца. Самый большой доход будет составлять до 3,8% в год. Открытие счёта доступно наличным и безналичным путем. Перевести деньги можно с текущего счёта на счёт карты при помощи приложения Альфа-Мобайл.