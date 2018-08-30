Демонтаж металлоконструкций от компании, а также переработка лома и утилизация аккумуляторов

Реконструкция и порезка на небольшие части металлоконструкций очень удобна для быстрой и простой транспортировки, а также для сдачи конструкций на металлолом. Демонтаж конструкций из металла производят в силу разных причин. Допустим, это используют при перепрофилировании производств или при перемещении производства на новое место. Часто это является лучшим вариантом при перепланировке помещений производства. В такой ситуации необходимо хорошо продумать процесс монтажа металлоконструкций, чтобы не было возможности повреждения несущих элементов металлоконструкций.

Многие современные фирмы могут выполнить демонтаж различной сложности. Сдать металлолом по хорошей цене возможно, обратившись на официальный сайт компании «Вторичные ресурсы Сибири». Иногда необходим монтаж некоторых частей сооружения, то есть не полностью. Бывает такое, что демонтаж нужен для конструкции, находящейся на высоте.



Для таких случаев применяют автовышки или же прибегают к помощи промышленных альпинистов. Демонтированные элементы спускают вниз для дальнейшего упаковывания и перевозки. Затем производят уборку территории. Если конструкция полностью, либо частично не нужна заказчику, можно разрезать ненужные в дальнейшем элементы на части для удобной сдачи в металлолом. Цена приема металлолома приведена на сайте компании «Вторичные ресурсы Сибири».

Демонтаж быстровозводимых металлических конструкций, например, складов, производят часто при необходимости перенесения на новое место. Демонтаж таких металлоконструкций, требует только ручной работы, исключая возможность какого-либо повреждения креплений. После разборки детали упаковывают. При новой сборке зачастую проводят обработку от коррозии. Часто для этого красят или грунтуют детали. Монтаж нужно производить достаточно аккуратно, чтобы случайно не повредить конструкции. Для этого применяется специальную технику. Это могут быть подъемные краны и манипуляторы.

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Демонтаж металлических конструкций является видом деятельности с повышенной опасностью. Перед проведением монтажных работ необходимо провести оценку возможной стоимости демонтажа. Предварительное оценивание можно осуществить по фотографии объектов.

Довольно часто демонтаж металлической конструкции может быть намного сложнее, чем ее же монтаж. Фундаментный демонтаж металлической конструкции часто требует проведения земляных работ, при которых нельзя обойтись без специальной техники. Многие демонтажные работы по металлоконструкциям в городских условиях требуют разрешительных документов.