Что такое шугаринг

Подготовка к пляжному сезону – это большой ряд процедур. Из тяжёлых пальто мы переодеваемся в купальники, которые полноценно открывают тело. И из-за этой причины любая девушка пытается максимально приблизить своё тело к совершенству. Посещает спортивный зал, ходит в бассейн и думает о депиляции. Если вас интересуют курсы шугаринга посмотрите вот здесь на сайте kodiystudio.kiev.ua.

Существует несколько способов депиляции:

при помощи бритвы;

воска;

депилятора

Но один из самых новых способов депиляции – шугаринг .

Процедура делается специализированными средствами косметики – сахарной пастой для шугаринга.

Шугаринг имеет ряд положительных качеств перед прочими видами депиляции. От него меньше раздражения в интимных местах, где сверхчувствительная кожа. Намного меньше вросших волос в интимной зоне если сравнивать с восковой эпиляцией. И стоимость на шугаринг достаточна невысокая если сравнивать с лазерной или световой эпиляцией. Минусы и плюсы понятны, но давайте рассмотрим подробно все тонкости шугаринга.

О шугаринге

Депиляция с помощью сахара.

Точнее, сахарной пасты, так как одного сахара будет мало. Процедура шугаринга доступна как в косметологическом салоне (студии депиляции), так и собственноручно, дома. Приобрести пасту для шугаринга не тяжело, но вот дабы применить ее, необходим опыт.

Сахарная паста для шугаринга – смесь воды, сахара и порой лимонной кислоты, на фото видна консистенция пасты. Собственно поэтому процедура шугаринга считается неопасной, экологической и почти что не аллергенной.

Сама процедура шугаринга достаточна проста, но требует способностей и компетентности эксперта, который делает убирание волос способом шугаринга. Паста наноситься против роста волос, а убирается по росту волос. В этом основное отличие шугаринга от восковой депиляции. Так как волос убирается по росту, это менее больно и намного эффективнее.

На фото профессионал шугаринга наносит приготовленную пасту из сахара с целью проведения процедуры.

Как правильно сделать депиляцию?

Если длина волос 4-5 мм, то процедуру шугаринга разрешено делать. Брать линейку для контроля совсем не нужно. Нужно только провести ладонью против роста волос – если они возвращаются назад в начальное положение, то сахар их зацепит и все выйдет. Если волос будет короче, то паста не сумеет взять волос и многие волоски останутся на собственном месте и шугаринг не даст никакого результата. По консистенции сахарная паста похожа на пластилин. Она обязана быть яркой и липнуть к коже. Необходимо взять пасту в руку, размять и нанести на область депиляции. Паста обволакивает волоски. После резким движением убирается в направлении роста волос. Как видно ниже на фото, паста резким движением убирается с кожи.

После процедуры шугаринга можно сделать специализированный успокаивающий гель. Будет лучше не идти сразу загорать на пляж или в солярий. Так как может возникнуть раздражение после шугаринга.

На фото профессионал шугаринга наносит пасту на место депиляции .

Процедура шугаринга: дома или в салоне?

Процедура шугаринга дома красива тем, что проста в выполнении и необременительна по цене. Однако, как и любой любительский подход, как правило имеет собственные результаты. К примеру, ожоги. Девушки не всегда правильно рассчитывают температуру. Карамельная паста обязана быть тёплой, прохладная неэффективна. Также ее можно приобрести в магазине, но придется еще докупить массу соответствующих материалов.

В салоне применяют хорошую профессиональную смесь от изготовителей мирового маштаба различной степени мягкости. Для более приятных волосков рук или лица применяют самую мягкую. Среднюю – для ног. Самая жёсткая применяется для зоны подмышек и зоны бикини. Дома достичь различной степени мягкости смеси для шугаринга весьма не легко, да и не имеет смыла, так как стоимость шугаринга в салоне невысокая.

Ваша кожа индивидуальна, благодаря этому перед самой процедурой лучше посетить косметолога. Она оценит, подходит ли вам шугаринг, как вид депиляции, и подберёт средства, которые вам лучше применять до и после шугаринга. Также расскажет о противопоказаниях.

Минусы и плюсы шугаринга

Плюсы:

Стоимость.

Долгий эффект (3 недели волосы не дадут о себе знать).

Если сравнивать с воском, можно удалять намного короткие волоски.

После процедуры волосы не врастают, такое же преимущество перед воском.

Ненамного противопоказаний.

Минусы:

Процедура болезненна (не больше, чем воск и депилятор).

Не рекомендована при варикозе, диабете и др.

В особенности больно данная процедура проходит на протяжении первых 2-ух сеансов. После волоски становятся тонкими и убираются с большей лёгкостью. Аналогичным образом, с каждым разом процедура проходит быстрее и безболезненнее. Данный момент можно занести как в перечень минусов, так и в плюсы.