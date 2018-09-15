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Что такое попсокет

Сен 15, 2018Полезные советыКомментарии к записи Что такое попсокет отключены

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Это пластиковые устройства, которые крепятся к телефонам или чехлам с клейким многоразовым покрытием, с одной стороны. Они устроены как маленький аккордеон и разлаживаются в двое. Их очень просто ставить и снимать с поверхности телефона или чехла. Кстати, если вас интересует попсокет переходите на сайт https://mojem.com/catalog/popsokety/.

Что в них подобного хорошего и почему они так востребованы? Мы собираемся Вам помочь разобраться в данном.

Установить телефон, чтобы он не падал

Наиболее явное применение Popsocket считается добавочным захватом для удерживания телефона в руке. Это в особенности нужно для больших телефонов. Если у Вас есть предрасположенность нередко делать Селфи или Вам трудно сдерживать собственный смартфон в руках из-за его размеров, Попсокет спасет Вас.
У меня руки маленьких размеров, благодаря этому мне тяжело держать айфон 8 Plus, в особенности с одной стороны с помощью одной руки. С Popsocket я могу держать собственное приспособление с помощью одной руки и без проблем смотреть Фотоснимки, с ним намного удобнее.

Нередко, я предпочитаю нести собственный телефон в руке. Попсокет позволяет мне обмотать два пальца около него, сделав мой телефон более комфортнее для удерживания в руке. Аналогичным образом, я получаю быстрый доступ к моему телефону и всегда готов к работе с камерой.

Совершенное Selfie (Селфи)

В дополнении к телефону, он обеспечивает намного лучшее удерживание Вашего устройства, Попсокет замечательно подойдет для Селфи.

Почему он так хорош для Селфи? Так как Popsocket облегчает удерживание телефона с помощью одной руки, нажатие кнопки спуска затвора камеры становится значительно проще и легче. Он также обеспечивает больший угол для снимков на камеру, а крепкая конструкция дает возможность делать весьма невероятные снимки.

Прежде чем стал применять Popsocket, я нередко использовал две руки, чтобы выполнить Селфи, так как держать айфон 8 Plus – это нечто нестерпимое для моих мышц пальцев руки. После приобретения Попсокета я стал отмечать, что на мои снимки стало входить больше людей на Селфи, из-за того что я могу держать телефон под интересными углами без лишней суматохи в движениях.

Вы тоже можете приобрести мобильный штатив, но в собственной продуктивности все равно выиграет Попсокет.

Многофункциональная телефонная подставка

Если Вам необходимо зафиксировать собственный телефон или планшетный компьютер чтобы смотреть видео или игры, Попсокет поможет Вам в этом. Больше не нужно применять добавочные дорогие подставки или мастерить такие подставки из средств находящихся под рукой.

Применение Popsocket в качестве подставки выполняет Вашу работу с телефоном лучше. Также Вы можете применить два Попсокета для большей устойчивости Вашего планшетного компьютера, но и один тоже управится с ним без проблем.

С одним Попсокетом: просто вытащите его до полного размера и поверните приспособление в горизонтальное положение (альбомная ориентация). Такое удержание приспособление наиболее целесообразно сработает, когда Popsocket размещён ближе к головной части Вашего устройства, иначе он просто не даст телефону держаться в необходимом положении и будет не резельтутативен.

Для очень крупных устройств, например как планшетный компьютер, лучше применять два Попсокета, размещенных немного больше центра и сверху. Аналогичным образом, Вы можете установить собственный планшетный компьютер на столе или навесить его в портретном или альбомном положении, только лишь необходимо применять добавочный Попсокет.

Попсокет на Вашем смартфоне может применяться вместе с тем и с Вашими креплениями для телефона в машине. Для тех, кто готов полноценно начать применять Попсокеты для добавочного крепления устройств – это бюджетный, но ценный сопутствующий предмет, который обязан быть у каждого хозяина мобильных устройств. Однако, в отличии от Popsocket, иные крепления для телефонов не могут еще раз приклеиваться к поверхности телефона еще раз.

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