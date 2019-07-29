Что нужно знать про оформление книги?

Чем качественно оформлена книжка, тем охотнее её будут приобретать. Благодаря этому автору-заказчику необходимо помнить побольше об оформлении издания прежде чем обращаться в типографию.

Тираж, способ верстки, характерности печатных машин, свойства бумаги, оформление обложки — и иная информация, которая будет полезна автору, который думает над тем, как опубликовать книгу.

Конкуренция на рынке типографских услуг сегодня высока. И чтобы привлечь заказчика, типографии рекомендуют все больше самых разных услуг и вариантов печати. Знания про них пригодятся авторам, собирающимся издать своё творение. Ведь непосредственно они должны суметь объяснить типографии — каким они хотят видеть финальный результат. Другими словами если вам необходимо печать монографии в типографии в Москве за собственный счёт, вам в первую очередь необходимо узнать о невидимых моментах издания и приготовиться к встрече с менеджером типографии.



Тираж

Первым делом, автор-заказчик должен определиться с тиражом издания. Многие большие типографии могут просто отказаться печатать книгу из-за чрезмерно небольшого, либо наоборот — слишком большого тиража. Сегодня некоторые типографии готовы печатать тираж в 10 экземпляров и даже меньше. Правда, стоимость печати одного экземпляра при малом тираже будет в несколько раз больше, чем в случае заказа большого тиража (от 500-1000 экз.). В основном, 1500 экземпляров — это уже масштабы издательства. Для начинающего автора, собирающегося своими силами заняться распространением, 500-1000 экземпляров вполне достаточно.

Для печати книжных изданий, в типографиях применяются особенные печатные машины, от характеристик в техническом плане которых зависит итоговый результат печати и качество всего тиража. Для начала, необходимо познакомиться с их видами и ключевыми свойствами. После выбора объёма тиража, заказчик может определиться и с выбором машины для печати.



Технологичные характерности печатных машин:

1. Рулонная печатная машина: в машинах данного типа бумага подаётся с постоянно крутящегося рулона, а режется при изготовлении тиража. Очень часто применяется для печати больших тиражей с большой скоростью. Однако данная печатная машина сможет не всегда обеспечить хорошее качество из-за высокой скорости печати. В подобные моменты может происходить дефармация бумаги и подающей ленты, благодаря чему может нарушиться приводка (операция, обеспечивающая точность сочетания оттисков и краски на бумажном листе). Процент потери бумаги на подобных машинах составляет 10-15%, что считается очень большим показателем. Очень часто применяется для книжно-журнальной продукции с большим тиражом и печатается офсетным способом.

2. Листовая печатная машина: в таких машинах выполняется подача уже подготовленных листов определённого формата. Скорость печати в них меньше, чем в рулонных машинах. Поэтому, процент потери бумаги в подобных машинах тоже довольно мал. Если тираж маленькой (к примеру, до 1000 экземпляров), то целесообразнее будет подобрать собственно эту машину и широкоформтаную печать.