Артроз – хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, из-за которого разрушается хрящ, появляются патологические изменения в капсуле, синовиальной оболочке, связочном аппарате и прилегающих костных структурах. Главной причиной болезни считается нарушение процессов обмена. Если вас бемпокоит артроз суставов обращайтесь на сайт spina.co.ua. К тому же, отдельную роль играют травмы, врожденные пороки формирования, воспаления суставов, большая нагрузка, лишний вес и ряд прочих моментов. Артроз вырисовывается болями, утренней скованностью и ограничением подвижности. Отличительно постепенное прогрессирование проявлений, однако, скорость формирования заболевания может быть разной. Заключение выставляется на основании анамнеза, клинического осмотра и результатов рентгенографии. Излечение артроза в большинстве случаев консервативное: ЛФК, противовоспалительные препараты, физиолечение, блокады и т. д. При разрушении суставных поверхностей делается эндопротезирование.

Артроз

Артроз – хроническое заболевание, при котором в суставе из-за нарушение процессов обмена развиваются прогрессирующие дегенеративно-дистрофические изменения. В основе болезни лежит поражение суставного хряща, однако, патологический процесс при артрозе захватывает не только хрящ, но и смежные анатомические образования: капсулу, связки, синовиальную оболочку, которые расположились под хрящом костные структуры и околосуставные мышцы.

Популярность артроза

Артроз – наиболее заболевание распространенное суставов. Согласно данным американских врачей, в Штатах данная болезнь встречается приблизительно у 7% населения. Российские профессионалы озвучивают практически аналогичные цифры – согласно данным крупномасштабных исследований артрозом страдает 6,43% жителей России. Женщины и мужчины болеют артрозом одинаково нередко, но среди молодых больных встречается определённое доминирование мужчин, а среди пожилых – представительниц слабого пола. Исключение из всей картины – артроз межфаланговых суставов, который развивается у представительниц слабого пола на порядок чаще, чем у мужчин.

Со временем заболеваемость резко возрастает. Так, как показывают исследования американских докторов, артроз выявляется у 2% людей моложе 45 лет, у 30% людей от 45 до 64 лет и у 65-85% у пожилых людей 65 лет и старше. Первое место по популярности занимают артрозы очень маленьких суставов кисти, первого плюснефалангового сустава, поясничного и шейного отделов позвоночника, и также тазобедренных и коленных суставов. Однако самое большее клиническое значение в силу собственного неблагоприятного воздействия на жизненный уровень и способность к труду пациентов имеют артрозы коленного, тазобедренного, плечевого и голеностопного суставов.