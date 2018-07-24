Аренда жилья в агенствах недвижимости — преимущества

Если необходимо арендовать жилье для одного человека или семьи, то всегда стоит выбор: искать квартиру самостоятельно, обратиться к друзьям либо в агенство недвижимости. Надежнее и безопаснее всего обратиться в стабильную крупную компанию, зарекомендовавшую себя на рынке недвижимости с положительной стороны.

Любые операции, производимые с недвижимостью, всегда рискованные действия. И поэтому без помощи профессионалов на рынке недвижимости можно столкнуться с мошенниками.

Чтобы не тратить время, нервы и деньги на попытки найти и снять квартиру на ХТЗ самостоятельно, нужно обратиться в профессиональную компанию, специалисты которой знают свое дело и отлично ориентируются на рынке недвижимости.

Главным документом, в котором прописаны права и обязанности арендатора и арендодателя, срок аренды, указаны условия аренды, является договор аренды. Это закрепляющий сделку документ.

Профессиональное агенство недвижимости «Город» оказывает юридическое сопровождение на всех этапах заключения сделки, А также консультирует по различным вопросам аренды жилья.

Преимущества аренды жилья через агенство недвижимости:

экономия времени;

чистота сделки;

юридическое сопровождение;

полная база недвижимости, сдающегося в аренду;

учет пожеланий и предпочтений арендатора;

безопасность.

Так как в стабильных крупных агенствах недвижимости собрана полная информация обо всех съемных квартирах города, то высказав свои пожелания, клиент может вправе рассчитывать на быстрое и гарантированное решение проблемы.

Еще одним вариантом снять квартиру — является доска объявлений, расположенная на сайте агенства недвижимости «Город». Это один из оптимальных вариантов по эффективному результату поиска в сравнении с газетными объявлениями и опросом друзей.

Преимущества интернет-доски объявлений:

бесплатность;

оперативность размещения;

периодическое обновление;

актуальность и удобство.

В настоящее время подавляющее большинство арендодателей сдают в аренду собственное жилье через агенства недвижимости. Это обусловлено тем, что солидное агенство гарантирует чистоту сделки, а также берет на себя подбор претендентов на аренду недвижимости. В свою очередь квартирантам, так как база сдаваемого в наем жилья велика, — легче найти подходящий вариант по приемлимой цене.

Задача потенциального клиента — арендовать хорошее жилье по доступной цене, а задача агенства недвижимости — помочь в решении данного вопроса в сжатые сроки.