Ананас: выращиваем в домашних условиях

Любите ананасы?

Этот экзотический фрукт уже давно занял свою нишу на новогоднем столе каждой второй российской семьи. А так как спрос рождает предложение, в магазины ананасы поставляются по цене, позволившей бы поливать плантации на крупном производстве. Возможно ли вырастить свой домашний ананас, не проживая на экваторе? Возможно!

Первые приготовления.

Приготовьте цветочный горшок, оборудованный стоком для воды, и имеющий диаметр шире «шапочки» ананаса, а также смесь из листовой земли, песка и торфа (в качестве альтернативы можно использовать смесь «Бромелиевые»), и, самое главное, ананас.

К выбору плода, как к материнскому, стоит отнестись с ответственностью, так ананас должен быть спелым, что визуально может быть подтверждено желтого (с золотистым оттенком) ровного цвета кожурой, зелеными и достаточно твердыми листьями без повреждений. Верхушка ананаса — основное, на что необходимо обратить внимание, так как именно она и послужит тем зернышком, которое при правильном уходе принесет вкусные доморощенные плоды.

Верхушку необходимо аккуратно срезать, захватив немного внутреннего стебля, или же выкрутить ее из плода. Полученную кочерыжку необходимо избавить от мякоти, потому что кроме процесса гниения в выращивании ананаса, она никак не поучаствует. Далее, путем аккуратного срезания, необходимо обнаружить корневые почки (небольшие и многочисленные отростки). В таком виде верхушку ананаса необходимо просушить порядка двух недель, чтобы корневые почки восстановились в своей структуре, и уже подготовленную к высадке прорастить в воде, закрыв водой примерно на 4 сантиметра. Сосуд должен защищать растение от ветра, света и перепадов температуры. В таком виде, будущий ананас должен находиться неделю (может чуть больше, ориентируйтесь на длину отростков, в плюсе должно быть 2-3мм), при этом очень важно менять воду каждые 2 дня во избежании помутнения и образования налета. Далее смотрите как выращивать Орхидеи

Посадка.

При посадке «кочерыжки» необходимо достаточно обильно опрыскать водой ее и землю, и после этого накрыть плотным пакетом. В таком виде растение необходимо переместить в светлое и теплое (около +25°С) место и обеспечить ежедневную поливку дождевой или вскипяченной водой, желательно до рассвета.

На протяжении двух месяцев растение необходимо проветривать и соблюдать температурный и световой режим. После укрепления в грунте, ананас необходимо пересадить в больший размером горшок, чтобы корневые отростки могли полноценно разрастись.

Через два года ананас должен дать первые завязи. В этот момент можно начинать принимать поздравления с успешным выращиванием своего домашнего ананаса!

Дальнейшие забота и уход непременно принесут свои плоды на новогодний, и не только, стол.