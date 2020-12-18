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Накладные точечные светильники для ванны

Дек 18, 2020ОсвещениеКомментарии к записи Накладные точечные светильники для ванны отключены

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Правильный выбор освещения может сделать любую комнату образцом стиля. Поэтому сейчас существует так много разнообразных осветительных приборов. Особенно во всем этом многообразии выделяются точечные светильники накладные. На сайте интернет-магазина «Свет» представлены всевозможные модели, отличающиеся формой, размеров, дизайном и т. д.

Конструкция накладного точечного светильника – это полностью готовое к установке устройство, включающее в себя декоративную часть, осветительный элемент, необходимые микросхемы и провода и защитный корпус. Получается полностью самостоятельный прибор, по функционалу ничем не отличающийся от полноценной люстры, но все это в более компактном формате.

Самые популярные локации использования

Накладные точечные светильники могут быть изготовлены в самом разнообразном дизайне. Это даёт возможность устанавливать их в помещениях самого разного назначения, от кладовых и гардеробных до спален и кухонь.

Установка подобного светильника в ванной комнате – очень практичное решение, ведь благодаря автономной конструкции осветительного прибора процедура установки предельно проста и займёт минимум времени.

Модели накладных светильников для установки в ванной комнате

Выбирая светильник в ванную, стоит исходить из площади помещения. Большой выбор моделей подразумевает различную мощность освещения. Для удобства покупателей вся необходимая информация указана на упаковке, поэтому не придётся полагаться на волю случая, главное – быть достаточно внимательным.

При выборе обратите внимание на размер и конфигурацию светильника или панели:

  • Точечный светильник – отличается компактным размерами и может быть установлен на стенах или потолке. Можно использовать как дополнительное освещение в необходимых зонах.
  • Удлинённая модель – выполнит функцию основного освещения в ванной комнате, но возможно использовать ее и в качестве дополнительно освещения или в группе из одинаковых светильников.
  • Осветительная панель – даст много света, поэтому может использоваться в ванных комнатах большой площади. Как правило, такое помещение может выполнять несколько функций, здесь могут быть расположены зоны для хранения или сушилки для вещей.

В качестве источника освещения в конструкции накладного точечного светильника может быть использованы LED и светодиодные лампы. Кроме того, и их количество тоже различается. Это важный параметр, от которого будет зависеть срок эксплуатации вашего светильника и качество освещения.

Современные модели накладных светильников отличаются самыми необычными дизайнерскими и решениями. Это даёт возможность выбрать светильник в ванную, идеально подходящее цветовой гамме и интерьеру вашей ванной комнаты. Что особенно важно в том случае, если необходимо выбрать группу светильников для подсветки зеркал или просто в качестве дополнительного источника света.

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