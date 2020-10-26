Apple iPhone 11 — пресс релиз

Пресс релиз Apple iPhone 11 можно начать с того, что презентация смартфона состоялась 10 сентября 2019 года, и после ее проведения все ведущие информационные агентства мира дали анонсы по этому событию, поскольку новые гаджеты компании — это всегда явление. Дата выхода 11-й модели была месяцем позже, тогда можно было оформить предзаказ, а сегодня можно купить iPhone 11 в Москве в каталоге интернет-магазина App-Moskow.ru в разных модификациях и колористической гамме. Причем это можно сделать в кредит и рассрочку, оформить доставку. Фото гаджета можно увидеть в каталоге магазина и выбрать и заказать устройство, которое вызвало столь восторженные отклики прессы. Они идут в трех версиях — просто iPhone 11, Pro, Pro Max, и цена iPhone 11 в России начинается от 49000 рублей для базовой модели с объемом памяти 64 Гб и поднимается до 85,2 тыс. руб. для максимальной версии с 512 гигами. Важно для себя купить Айфон 11 с оптимальными техническими характеристиками, в нужном цвете, с учетом плюсов и минусов модели, о которых подробно писалось в прессе.

Преимущества и недостатки Айфон 11

К основным преимуществам смартфона, широко освещаемым в СМИ, относятся:

большая вариативность в выборе устройств по ценовому диапазону, возможностям, цвету;

применение производительного и мощного процессора компании Эпл А 13 с триллионом операций в секунду и системой Neural Engine;

различные объемы оперативной памяти от 64 до 512 Гб. И если 64 гига маловато для современного смартфона, то пресса писала, что продажа мобильных телефонов Apple iPhone 11 будет максимальной для ОЗУ в 128 Гб, идеальной для обычного потребителя;

приличные две камеры для базовой модели по 12 Мп и тройная камера для моделей Про обеспечивают потребности клиентов и в качественных фото, и в видео. А еще есть улучшенные возможности для селфи, в частности, замедленная видеосъемка, что особенно подчеркивалось СМИ как достоинство оригинала смартфона, которое будет интересно любителям мобильной съемки;

отзывы прессы были восторженными и по поводу увеличенной на час по сравнению с моделью XR автономности устройства. Теперь это время — 11 часов, и достигается за счет энергоемкой АКБ;

были и недостатки, отмеченные прессой и пользователей, которые не столь значительны, как плюсы. К минусам устройства был отнесен несколько старомодный дизайн гаджета со скругленными гранями и довольно большой рамкой. Все это было устранено уже в 12-м Айфоне.

Так что понятно, почему в свое время Айфон 11 удостоился хорошей прессы.

Стоит ли сейчас покупать Айфон 11?

Его по-прежнему покупают из-за хороших характеристик прессы и пользователей и потому, что модель уже продемонстрировала свою надежность. Да, любители всего нового захотят купить 12-ю модель с более современным дизайном, но и стоимость смартфонов Айфон 11 ниже, и эксплуатацию и проверку временем они прошли, и прессу получили отличную.