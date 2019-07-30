Яркие акценты в торговом зале

Рекламные воблеры привлекают взгляды к товару в местах продаж — магазинах, аптеках, банках и являются одним из вариантов POS-материалов.

Воблер собой представляет яркий рекламный лист, прикрепленный к витрине пластичной прозрачной ножкой http://hqprint.com.ua/produkciya/wobblers. В нашей типографии печать воблеров исполняется на мелованной бумаге плотностью 250 г/м. Дальше выполняется ламинация, фигурная вырубка и приклейка ножки.

Воблер собой представляет небольшой лист плотной бумаги, закрепленный на пластичной ножке — раскачиваясь от воздушных потоков, листовка притягивает взгляды и вызывает интерес.

Порой так называют и статичное объявление, закрепленное конкретно на товаре — в основном, оно оповещает клиента о новинке или акционные программы, и работает благодаря собственной красочности и блеска глянца.

Воблер, в отличии от классической рекламы, действует неназойливо. Клиент реагирует на яркий цвет и движение, а потом его взгляд непроизвольно передвигается на отмеченную товарную группу. При этом зритель не ощущает давления и сам принимает решение о приобретении — а это означает, его преданность к вашей компании только увеличивается.

Новейшие технологии дают возможность нам создавать уникальную, яркую и притягивающую взгляды рекламную продукцию: уникальные формы, игра фактур и объемные детали делают больше силу влияния неоднократно. А это означает, что все ваши расходы на рекламную компанию оправдаются.

При печати воблеров и другой полиграфии мы пытаемся предусматривать мнение клиента, выбирать параметры заказа, исходя из определенной задачи и поставленного бюджета.

В отличие от всех других маркетинговых продуктов, которые закрепляются к самым разнообразным поверхностям, воблер живёт в воздухе, благодаря собственной волшебной ножке из гибкого пластика. Собственно ножка выполняет воблер рекламным долгожителем залов торговли. А это значит, что, заказывая изготовление маркетинговых воблеров в типографии, большое внимание необходимо выделять не только полиграфической части, но и конструктивной.

Аляповатая ножка из недостаточно прозрачного и воздушного пластика способна повредить все восприятие продукта. Помимо прочего, печать воблеров должна в себя включать расчёты его «аэродинамики» — точка покоя, плавность раскачивания, и «угол атаки». Другими словами, для создания безупречного воблера требуется профессиональный исполнитель, который в себе соединяет детали своего рода КБ (конструкторского бюро) и типографии.