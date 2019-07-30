Вкусные домашние пельмени

Пельмени – это не только еда холостяков. Если есть желание из обыкновенных полуфабрикатов можно подготовить вкусное и питательное блюдо, которым будет не стыдно и гостей угостить.

Подробная инструкция, как варить пельмени, чтобы они не разваливались и не прилипали ко дну кастрюли, — в данной публикации. И вдобавок совет, как великолепно подать к обеду пельмени с бульоном.

Какие пельмени подобрать – бытовые или магазинные – личное дело каждого. Кто-нибудь не прочь сначала истратить время на лепку, зато получить удовольствие мясным вкусом, а кто-то, напротив, не очень прихотлив и согласен на вариант «на скорую руку». Если лень самому готовить варить закажи на pelmeni.ru.com

Правило первое при варке пельменей – забрасывать их в воду необходимо замороженными (исключение лишь к примеру, если вы их только налепили). Сохранять полуфабрикаты необходимо в морозилке, на столе забывать их не стоит, так как это опасно слипанием нескольких пельмешек в бесформенную массу.



Для варки пельменей необходима большая кастрюля. Воды берите в расчете ориентировочно 1 литр на 10 штук средних размеров. Так им точно не будет тесно. Вскипятите сначала воду на огне, посолите и в первую очередь прибавьте специи – черный перец горошком и лавровый лист. Конкретно данный секрет знают большинство домохозяек. Тогда приготовленное блюдо выходит очень ароматным.

Когда вода закипела, загружайте замороженные пельмени в нее. Бережно перемешивая их, чтобы они не прилипли ко дну, ждите, когда вода еще раз закипит. В данный момент необходимо убавить огонь частично и варить всплывшие на поверхность воды пельмени до приготовления. Если начинка из куриного фарша, достаточно ориентировочно 7-8 минут, если из свиного или говяжьего – 10-15 минут. Тесто готовых пельменей должно быть прозрачным.

Вынимайте пельмешки шумовкой, чтобы вода текла. Подавайте к столу со сливочным маслом, черным молотым перцем, сметаной, кетчупом, сырным соусом или любой иной заправкой. Можете добавить порезанную мелко зелень – укроп и петрушку.



По желанию подать пельмени с бульоном, то способ их приготовления будет несущественно различаться.

Для варки необходимо сначала приготовить правильно воду. На днище кастрюли покласть целую луковицу, надрезанную накрест. При закипании прибавить в воду специи и корень петрушки (если есть), засыпать замороженные пельмени, бережно перемешать. Теперь в кастрюлю добавляем пару ложек масла из оливок, в таком бульоне будут вариться полуфабрикаты.