Увеличить мужское достоинство без опасных экспериментов

Секс считается весомой составляющей жизни каждого мужчины. И размер члена играет важную роль. Природа наградила мужчин различными параметрами пениса: некоторым достались большие размеры органа, иным достаточно скромные.

Неудовлетворенность размерами пениса приводит к массе проблем не только в собственной, но и общественной жизни. Представитель мужчин становится замкнутым, боятся разговаривать с девушками, уже не говоря про любовные отношения, ведь регулярно есть страх потерпеть неудачу в кровати, и быть осмеянным.

Не обращая внимания на то, что есть очень много самых разных способов увеличения члена, мужчины изобретают все новые и новые методы, которые окажутся очень эффектными и результативными, и смогут помочь сделать член больше не только по длине, но и толщину.

Как увеличить член? Определенно, очень быстрый способ увеличения пениса – это вмешательство хирургическим путем, позволяющее прибавить в длину пениса 2-4 см, впрочем оно считается кардинальным методом, и не любой мужчина согласится лечь на операционный стол.



В связи с актуальностью проблемы, способную привести к тяжёлой подавлености и даже психологическим расстройствам, следует рассмотреть пару вариантов увеличения пениса в бытовых условиях, выяснив их результативность и результативность.

Способы увеличения члена дома

Перед тем как рассказать, как можно сделать больше фаллос в бытовых условиях, следует сказать несколько слов о среднестатистических размерах члена. Опираясь на данные статистики можно констатировать, что средние параметры пениса меняются от 12 до 18 сантиметров. Член мужчины отмечают по размерам:



Член, длина которого 10-12 см – маленький орган.

Член мужчины, размер которого во время эрекции 12-18 см – обычный орган.

Длина члена от 16 до 20 см – это большой член мужчины.

Член больше 20 см в большинстве случаев считают очень большим фаллосом.

Кроме этого, есть разные комплексы и методики, которые делаются дома при помощи своих рук.

Самые эффективные способы увеличения полового члена:

Специальные крема, гели, мази.

Специализированные вытягивающие устройства.

Мануальная коррекция.

Массирование пениса.

Процедуры на растяжение.

Даосская техника.

Мастурбация с компонентами специализированных движений.

Любой из перечисленных выше методов резельтутативен, впрочем сказать, сколько сантиметров мужчина сможет добавить на собственный член в разных жизненных ситуациях, возможным не представляется. А дело все в том, что рост пениса зависит от точности исполнения тренировок, частных свойств мужчин, и также от способа, который выбрали.

Перед тем как приступить к увеличению полового органа дома, следует изучить безукоризненность выполнения подобранного способа, почитать отзывы мужчин о этой методике, познакомиться с фото-информацией и другое.



Необходимо выделить, что в независимости от выбора тренировки дома, обязательно осуществляется нагревание полового члена до занятия и после него. Собственно нагревание пениса дает возможность сделать покров кожи органа более эластичным, а мягкие ткани станут более предрасположены безболезненному растяжению.