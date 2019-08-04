Увеличить мужское достоинство без опасных экспериментов

Секс считается весомой составляющей жизни каждого мужчины. И размер члена играет важную роль. Природа наградила мужчин различными параметрами пениса: некоторым достались большие размеры органа, иным достаточно скромные.
Неудовлетворенность размерами пениса приводит к массе проблем не только в собственной, но и общественной жизни. Представитель мужчин становится замкнутым, боятся разговаривать с девушками, уже не говоря про любовные отношения, ведь регулярно есть страх потерпеть неудачу в кровати, и быть осмеянным.
Не обращая внимания на то, что есть очень много самых разных способов увеличения члена, мужчины изобретают все новые и новые методы, которые окажутся очень эффектными и результативными, и смогут помочь сделать член больше не только по длине, но и толщину.
Как увеличить член? Определенно, очень быстрый способ увеличения пениса – это вмешательство хирургическим путем, позволяющее прибавить в длину пениса 2-4 см, впрочем оно считается кардинальным методом, и не любой мужчина согласится лечь на операционный стол.
В связи с актуальностью проблемы, способную привести к тяжёлой подавлености и даже психологическим расстройствам, следует рассмотреть пару вариантов увеличения пениса в бытовых условиях, выяснив их результативность и результативность.
Способы увеличения члена дома
Перед тем как рассказать, как можно сделать больше фаллос в бытовых условиях, следует сказать несколько слов о среднестатистических размерах члена. Опираясь на данные статистики можно констатировать, что средние параметры пениса меняются от 12 до 18 сантиметров. Член мужчины отмечают по размерам:
Член, длина которого 10-12 см – маленький орган.
Член мужчины, размер которого во время эрекции 12-18 см – обычный орган.
Длина члена от 16 до 20 см – это большой член мужчины.
Член больше 20 см в большинстве случаев считают очень большим фаллосом.
Кроме этого, есть разные комплексы и методики, которые делаются дома при помощи своих рук.
Самые эффективные способы увеличения полового члена:
Специальные крема, гели, мази.
Специализированные вытягивающие устройства.
Мануальная коррекция.
Массирование пениса.
Процедуры на растяжение.
Даосская техника.
Мастурбация с компонентами специализированных движений.
Любой из перечисленных выше методов резельтутативен, впрочем сказать, сколько сантиметров мужчина сможет добавить на собственный член в разных жизненных ситуациях, возможным не представляется. А дело все в том, что рост пениса зависит от точности исполнения тренировок, частных свойств мужчин, и также от способа, который выбрали.
Перед тем как приступить к увеличению полового органа дома, следует изучить безукоризненность выполнения подобранного способа, почитать отзывы мужчин о этой методике, познакомиться с фото-информацией и другое.
Необходимо выделить, что в независимости от выбора тренировки дома, обязательно осуществляется нагревание полового члена до занятия и после него. Собственно нагревание пениса дает возможность сделать покров кожи органа более эластичным, а мягкие ткани станут более предрасположены безболезненному растяжению.