Шапка для канала Youtube.

В данной статье мы побеседуем с Вами про то, что такое шапка на Youtube и как выполнить шапку для Youtube. Красочная шапка для Youtube даст возможность создать собственный канал запоминаемым и неподражаемым, если сравнивать с остальными каналами.

Что такое шапка для Youtube

Шапка канала Youtube — это картинка, которая располагается в часть сверху канала на Youtube. Самый большой вес такого изображения равняется 2 мегабайта. Какой размер для шапки Youtube поддерживает? Размер шапки на Youtube должен быть 2560 на 1440 пикселей. Шапка канала Youtube абсолютно не оказывает влияние на поисковую оптимизацию и раскрутку канала (может оказывать влияние исключительно в случае, если Вы добавите просьбу подписаться на канал в шапку), а предназначен исключительно для создания оригинального дизайна канала и, как я уже писал выше — с целью улучшения его запоминаемости. Также, лучше не создавать такую шапку которая, как и в случае с превью картинкой видео на Youtube, не относится к стилистике Вашего канала http://shapka-youtube.ru/bez-teksta/.

На этом канале я занимаюсь разработкой маленьких компьютерных инди-игр, и благодаря этому, я решил поместить в шапку канала картинку из одной, самой распространенной моей игры. Обратите также внимание на просьбу подписаться на канал в правой части шапки. Эта маленькая надпись позволяет мне получать дополнительных подписчиков на канал.



Шапку для канала можно просто-напросто скачать в сети интернет, Но тогда утратится вся уникальность канала. Вообразите, что одну и ту же шапку скачает сотня человек? О какой неповторимости здесь может идти речь? Благодаря этому, с целью улучшения запоминаемости канала, прекраснее всего сделать шапку для Youtube канала своими силами, и нынче я Вам покажу это на деле.

Как выполнить шапку для Youtube. Создание шапки для Youtube

Для начала, у Вас должна быть поставлена хотя бы одна программа для редактирования картинок. Это не должен быть Paint, из-за того что возможности в работе Paint лимитированны. Наиболее оптимально для создания шапки воспользоваться программой Photoshop. Приобрести или скачать ее Вы можете, введя подходящее наименование в поисковик.

Шапка канала на Youtube имеет такой внушительный размер для того, чтобы у зрителей, которые сидят на канале с различных устройств, эта самая шапка хорошо отображалась. Допустим, человек зашел в Интернет, на Ваш канал, с телевизора. В этом случае, ему будет видна вся шапка полностью. И наоборот, если человек сидит с мобильного — то шапка канала будет сильно обрезана снизу и сверху.