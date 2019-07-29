SEO оптимизация сайта — советы, как оптимизировать сайт.

В данной публикации приводятся советы, как улучшить сайт собственными силами. Если Вы не хотите расходовать деньги на профессионалов по продвижению сайтов и решили улучшить сайт сами, у Вас может выйдет все сделать самостоятельно, опираясь на рекомендации.

Для чего необходима оптимизация сайта?

Если Вы знакомы с основами продвижения сайта, смело переходите к следующей части публикации. Данный раздел написан для новичков, не знающих, как улучшить сайт самому.

При решении вопроса, какой сайт установить на первое место, а какой – на второе и так дальше, системы поиска берут во внимание два фактора: внутренние и внешние. Наружные связаны с числом и качеством ссылок на Ваш проект с других сайтов, внутренние – с содержанием веб-ресурса. Если вы не хотите сами заниматься продвижением то следует заказать SEO продвижение профессионалам.

Задача оптимизации сайта – максимально увеличить притягательность содержания сайта для поисковых систем. Как улучшить сайт под Яндекс или под Гугл – не имеет значения, потому как все системы поиска работают по схожим принципам. Отличия, разумеется, есть, однако они появляются в деталях.



Как улучшить сайт самому: рекомендации для новичков

Для выполнения этой задачи:

Которые размещены на сайте тексты улучшают под запросы поисковых систем: говоря проще, включают в текст основные слова и фразы, по которой проводится продвижение сайта в поисковых системах Яндекс, Гугл и прочих. Общих правил, как улучшить сайт, нет. Базовые советы: ключевые основные слова как правило включаются в заголовок и подзаголовки текста, а еще содержаться в весомой части с примерной плотностью 3-5%.

Улучшают дизайн сайта, учтя работу поисковых систем. К примеру, Яндекс и Гугл не могут читать тексты, расположенные в виде картинок. Благодаря этому если Вам необходимо, чтобы системы поиска увидели текст, только не оформляйте его в виде картинок или флеш-графики. Как улучшить сайт с дизайнерской точки зрения? Попытайтесь, чтобы на любой странице была возможность расположить текст значительного объема, меню было приписано текстом, а не картинками, у любой картинки был alt-тег с основными словами или фразами.



Улучшают структуру сайта и наименование разделов, которые должны иметь основные слова и фразы, по которой продвигается сайт в поисковых системах. Важно, чтобы на любую страницу сайта можно было попасть с основной страницы, сделав максимум три клика мышкой. В другом случае роботы поисковых систем могут не добраться до страниц, размещенных в глубине сайта, или чрезвычайно редко их индексировать. Как улучшить сайт, если на нем много разделов и подразделов? В подобном варианте есть смысл создать карту сайта, на которой будут находиться ссылки на ключевые страницы проекта. Ссылку на карту сайта неплохо бы расположить на главной странице.

Если на Вашем сайте бесчисленное множество страниц, к примеру, сотни тысяч – есть смысл увидеть, а все ли страницы находятся в базе поисковых систем? Если не все, значит, есть смысл перенести часть контента на субдомены. А дело все в том, что для любого сайта системы поиска устанавливают собственный лимит числа страниц, которые попадут в базу того же Яндекса или Гугл. Как улучшить большой сайт? Если сайт имеет много страниц, часть страниц могут просто не индексироваться – установив их на субдомене, Вы сумеете повысить колличество проиндексированных документов на ресурсе.