ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

По методу передачи сигнала система охраны разделяется на два типа: проводные и беспроводные системы охраны. Каких-то десять, пятнадцать лет тому назад беспроводные датчики возникли на рынке устройств безопасности. Стоили дорого и вызывали сомнение у охранных фирм.

Теперь активно отвоевывают рынок у старых проверенных временем систем безопасности. Список предлагаемых товаров в беспроводном варианте выполнения не выделяется от классических устройств. Автономность, заложенная как правило действия устройств, дает возможность использовать в новых непривычных областях.

Плюсы и минусы беспроводной охранной сигнализации с элементами охраны

Важными преимуществами беспроводной сигнализации с элементами охраны для дома, квартиры считается быстрота разворачивания, небольшое влияние на охраняемый объект. Для не постоянных сооружений и зданий уникальная возможность сберечь имущество в неприкосновенности.

Увеличение надежности в адресных проводных системах безопасности обеспечивается применением мобильных беспроводных датчиков. Постоянное перемещение по объекту охраны или усиление контроля очень главных мест, меняет схему безопасности и поэтому увеличивает устойчивость к отказам системы.

Мобильный измеритель беспроводной сигнализации с элементами охраны

Легкость установки датчиков дает возможность существенно сэкономить на работах по монтажу. При применении скотча двустороннего влияние на объект нулевое. Беспроводная сигнализация позволяет разворачиваться в кабинете, номере гостиницы, в арендуемой квартире.

Если появится желание она может оберегать некоторые вещи, шкафы, ящики стола, кейсы, контролировать их перемещение, сообщать про это владельцу по сотовой связи. Беспроводные системы охраны для дома, дачи считаются очень хорошим решением если понадобится временного наблюдения за объектом.



Измеритель беспроводной сигнализации с элементами охраны на двери

Хорошие и емкие аккумуляторы разрешают продолжительное время обходиться без источников электрического питания. Датчики работают до года в независимом режиме. При снижении емкости батареи до критического «умный» измеритель сообщает человеку по телефону про необходимость замены источника питания.

Обладатель домашней сигнализации с беспроводными датчиками в курсе событий независимо от расположения. Если в охранном сочетании предусматривается видеокамера, то он сможет зрительно контролировать ситуацию на объекте охраны.

К минусам беспроводной сигнализации для дома относится большая цена, зависимость от зоны покрытия GSM. Радиосигнал из-за экранирования металлоконструкциями, сильных электро-магнитных помех искажается, вызывает ложные срабатывания. Приходится ставить дополнительные усилители радиосигнала. Требуется постоянная замена батареек, подзарядка аккумуляторов.



Рабочий принцип беспроводных систем охраны

Беспроводная система охраны исполняет функции проводной адресной системы безопасности. Связывают это с тем, что радиоканальные датчики имеют свой адрес, иначе невозможно определить, в какой зоне случилось срабатывание устройства.

При появлении непредвиденной ситуации датчик работающий на движение, разбития стекла отправляет на контрольную панель тревожный сигнал по радиоканалу с указыванием номера сенсора, состояния, причины реагирования. В отличии от аналоговых извещателей современные устройства выстроены на основе процессоров, предоставляют пульт управления исчерпывающей информацией о состоянии.