Орех макадамия: полезные свойства и противопоказания

Даже у орехов есть собственный король. И это макадамия. Он не напрасно завоевал собственное звание. Его цена поясняется недоступностью и массой хороших свойств для человека. Орех сложно растить, добывать, обрабатывать и найти на витринах. Однако это стоит того.

Польза и вред макадамии для человеческого здоровья немаловажна. Пора выяснить, как именно он оказывает влияние на организм. Купить орехи макадамия можно по ссылке

Где растет и как смотрится макадамия

Орех макадамия имеет много наименований: царь-орех, австралийский. Второе говорит о его месте произрастания. Исторической родиной лакомства считается Австралия. Там аборигены употребляли его в пищу, как теперь люди картошку или хлеб, и ценили его свойства. Нынче он культивируется еще и в Бразилии, Южной Африке, на Гавайях. Дерево живёт 100 лет, плодоносит ориентировочно с 10-го года жизни. Достать орех сложно, как и его обработать, плодов мало. Благодаря этому цена его велика, но еще велика и польза.



Деревья тянутся на высоту в 15-20 метров. Крона широкая, раскидистая. Орех чрезвычайно вкусный, жирный, имеет сливочный сладковатый вкус. Спелости может достигать в период с марта по сентябрь. А определенные виды преподносят полезные семена весь год. Сам орешек круглый, закрыт в зеленой кожуре, а без нее похож на фундук.

Состав и питательность макадамии

Состав ореха уникален. В нежной мякоти находятся практически все детали, которые помогают хорошо работать организму и приносят огромную пользу. Собственно это так ценится и увеличивает ценник на макадамию. Благодаря составляющим его веществам лечится много болезней, поддерживается общее состояние. А вот питательность пугает многих, а именно представительниц слабого пола. На 100 грамм ореха приходится 730 калорий! Белков – 7,9 грамма, жиров – 75,77 грамма, углеводов – 5,22.

Польза макадамского ореха

Польза ореха в не малом количестве не только минералов и витаминов, но и жиров. Непосредственно они помогают сберечь здоровье сердца при правильном употреблении. А вот углеводов мало, что не может не идти для пользы. Король орехов полезен при сосудистых заболеваниях, мигренях, при раке и даже чтобы сбросить лишний вес! Переоценить его хорошие свойства тяжело.



А средства с косметическим эффектом, в которых находится этот чудо-продукт, стоят очень дорого. Только серьезные изготовители имеют прекрасную возможность обогатить собственную продукцию маслами макадамии. Но и эффект от подобных кремов великолепный. Необходимо рассмотреть более подробно пользу для представительниц слабого пола, мужчин, детей и людей в возрасте.