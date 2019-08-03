Обзор нового автомобиля Хендай Грета

Новая Хендай Грета покусилась на святая святых рынка России кроссоверов — Duster. И не просто покусилась, а записала его в прямые соперники. Появляется простой и простой вопрос — почему?

Кажется Дастер не чета новой Грете, она ведь с ним даже не в одной категории цен. Kaptur — вот прямой соперник, который и в цене наравне, и по комплектации схож. Рассмотрим новинку нашего рынка Хендай Грета, и разберем, чем же она хороша.



Облик внешности автомобиля

Следует отдать должное корейцам, которые замахнулись на большее — преобладание на рынке кроссоверов. Ведь не напрасно восточные магнаты пожертвовали известным Солярисом, чтобы расчистить заводской конвейер.

Хендай грета цена в москве на самом деле хорошо смотрится и зачаровывает! В дизайне автомобиля нет игривости того же Каптюра, но и без этого аксессуара, модель вышла хорошей и интересной. Даже без эмблемы, в очертаниях авто легко выяснить представителя корейского автомобильного концерна Hyudai — граненая решётка вкупе с агрессивными фарами говорят за себя. Не обращая внимания на притягательность, в машине не предусмотрели один невидимый момент — модную в наше время цветную крышу.

Внутренний образ Греты

Что же касается дизайна салона Греты, то для его оформления применялись материалы «бюджетного класса». Не обращая внимания на дешевизну, шофер и пассажир всегда найдут куда деть собственные очень маленькие вещи — найдется место и для стакана с колой, и для смартфона, и для ключей и другой атрибутики и аксессуаров. Создается впечатление, что над интерьером работали не 1 день — все элементы проработаны довольно внимательно и делают возложенные на них функции.



Внутренний образ Греты

Новая Грета оформлена внутри жёстким пластиком, но выглядит он вполне достойно. Внутренние поручни получились эргономичными и хорошими. Под центральной консолью установлены кнопки, отвечающие за трехуровневый обогрев сидений. На руле также есть несколько кнопок, призванных упростить управление системой мультимедия.

Мультимедиа в Хендай Грете вышла максимально удобная. Все необходимые функции выведены вперед и реакция на нажатие кнопок как в классе премиум.

Если до этого времени многие специалисты поругивали кресла спереди в Хендай за короткую спинку и отсутствие подушки, то в Hyundai Creta устранили эту недоработку. Идеальная по длине подушка, удобная поддержка по обоим бокам, набивка плотного типа, большой спектр регулировок — в общем, изготовитель на самом деле постарался.

Салон Hyundai Creta

Даже после длительного поездки, шофер Хендай Греты не почувствует усталости в спине. Эргономичность кресла такая, что нагрузка одинаково делится по всему позвоночному отделу. Не зависимо от того, что система регулирования ступенчатого типа. Спинку все же по настоящему настроить «под себя».



Что же касается посадки, то она приемлема для отечественных дорог. Размеры превосходно воспринимаются водителем — в этом помогают зеркала. с подобным великолепным обзором, покупка и установка камеры заднего вида едва ли станет прекрасным выходом из ситуации для умелого водителя. Если вы ее все же установите, то получите отличное устройство, которое оборудовано размеченными подсказками.

Салон Хендай Греты

Руль в Хендай Грете имеет продуманный рельеф, приятную на ощупь фактуру. Кожа не грубого типа смотрится великолепно и дорого. Если вам показалось что это бюджетная модель — заблуждаетесь! Приборы также сумеют обрадовать взыскательного пользователя — подсветка лунного типа, прекрасная читаемость, продуманный монитор с необходимым числом информации. Эта панель будет хорошо смотреться даже в полноразмерном кроссовере.