Купить офшор

В моделировании бизнес-процессов бизнесмен приходит к выводу про необходимость применения иностранной компании. Цели могут быть разнообразные, уменьшение налогооблагаемой базы, защита инвестиций, конфиденциальность сделок, применение престижной юрисдикции.

Пригодится консультация с нашей компанией. Мы сталкивались с самыми разными схемами применения офшоров и можем дать бесплатный совет. Были ситуации, когда мы отговаривали клиентов от приобретения компаний, так как мы были уверены, что иноземное предприятие не сможет помочь.

Если клиенту необходим купить фирму в оффшоре, то мы предложим компании, зарегистрированные на Сейшельских островах. Согласно нашей точке зрения, цена, качество обслуживания, возможности юрисдикции на высоте. Жаль, что время подобных компаний уже прошло, счёт в банковской структуре, на традиционную офшорную компанию уже не открыть. Даже системы интернет-банкинга скорее откажут. Компании могут применяться только там, где не требуется счёт. Допустим, сейшельская компания может быть акционером российского или украинского предприятия.



Следующая группа компаний, это сотрудничества типа LP и LLP, зарегистрированные в Англии. Сотрудничества не платят налоги. LLP готовят и сдают экономический отчет в Регистр компаний Англии (Companies House). На подобные сотрудничества можно открывать счета в европейских банках, и системы интернет-банкинга будут им рады. Необходимо заявить, что британские сотрудничества заняли место традиционных офшоров.

И последняя группа компаний, которые платят налоги и подают материальные отчеты. Мы рекомендуем или английский Limited, или кипрскую компанию. По существу, эти компании считаются обыкновенными резидентными фирмами. Аналогичные компании регистрируют местные предприниматели для работы в Соединенном Королевстве и на Кипре. Ставка корпоративного налога в Англии составляет 20 или 21% и 12,5% на Кипре. Отчеты сдаются раз в году. Компании могут получить справки с налоговых органов про то, что они плательщики налогов или что фирмы проникают под соглашения об избежание от двойного налогообложения. Часто такие резидентные компании применяют одновременно с традиционными офшорами и сотрудничествами.

Еще годом ранее большая доля офшоров приобреталась как «готовые компании». Фирмы были с номиналами, для передачи клиенту необходимо было только оформить доверенности и трастовые объявления. Дальше заказчик открывал счёт в большинстве случаев в Латвии, или с нашей помощью, или через представительство банка.

Затраты бизнесмена не обходятся только приобретением офшора. Компанию необходимо продлевать каждый год (у нас с другого года), что бы компания была в «хорошем» статусе.

В настоящий момент компании инкорпорируются под конкретного заказчика. Многие компании без номинальных директоров, акционеров или партнеров. Время регистрации в большинстве случаев от одной недели до месяца, в зависимости от страны регистрации. Получателям платежа по аккредитиву компаний часто нужно только предъявить копию паспорта и доказательство проживания. А, к примеру, для оформления компаний на Кипре, документы клиента обязаны быть заверены нотариально.



Нередко офшоры открывают счета в системах интернет-банкинга, а не в традиционных банках. Это намного проще, доступнее и быстрее.

Большинство сделок по продажи офшоров проходит online, без личного присутствия. Часто документы приходят клиентам, минуя наш офис, прямо от регистрационного агента. С каждым клиентом вопросы выбора компании, оплаты решаются в индивидуальном порядке.