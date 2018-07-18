Кальяны: от дешевых к дорогим

Кальяны сегодня настолько популярны, что выпускаются на любой вкус и кошелек. Дешевые и дорогие, большие и маленькие, дизайнерские и безымянные. В этом многообразии поможет вам разобраться данная статья.

Дешевый — не значит плохой

Ни для кого не секрет, что предприимчивые жители Поднебесной производят всё. И кальяны в том числе. Именно дешевые китайские кальяны чаще всего выбирают для поездок на природу. Они небольшие, легко разбираются. Их составляющие просто заменить. А если совсем надоел или вышел из строя — купить новый. Также такие кальяны часто выбирают в качестве декора.

Золотая середина

Если вы ищете кальян для дома и для посиделок с друзьями, рекомендуем обратить внимание на модели европейских брендов. Например, кальяны Кауа и Amy — это отличные образчики соотношения цены и качества. Компании дорожат своей репутацией, постоянно совершенствуют модельные ряды. Кстати, ценовой диапазон самый разнообразный.

Есть более дешевые кальяны. Они не очень высокие — до 50 см. Шахта металлическая. В более дорогих моделях она будет из нержавеющей стали, латуни или анодированного алюминия. Так же в качестве дополнения в комплекте вы сможете найти калауд или бачу (девайсы, которые полностью заменяют фольгу). Предусмотрены все уплотнители, держатель для шланга.

Дорогие кальяны

Приводя в пример дорогой кальян, сразу вспоминается Khalil Mamoon. Это египетские кальяны ручной работы с многовековой историей. Удивительно, но конструкция практически не претерпела изменений за все это время. Это говорит о том, что она практически идеальна.

Фишка этих кальянов — в цельнолитой шахте ручной работы. Она высокая и тяжелая (2-3 кг) с широким внутренним диаметром. Тяга в таких кальянах просто отличная! Тип соединения шахты и колбы — резьбовой. Прикрутили, и даже переносить можно, удерживая за шахту. Она будет украшена орнаментом и логотипом бренда. Это и красиво, и в руках не скользит.

Кальяны из стекла

Это отдельная категория недешевых кальянов. Они для эстетов. Кальян полностью (за исключением шланга) изготовлены из жаропрочного боросиликатного стекла. И чаша, и блюдце, и шахта, и колба. Что это дает? Такой курительный девайс гарантирует чистоту вкуса. Ведь боросиликатное стекло не впитывает запахи и хорошо моется.

Эстетическое удовольствие тоже гарантировано. Представьте, что в колбе — кусочки разноцветных фруктов. Вы видите, как дым клубится и проходит по шахте, опускается в колбу. А если еще кальян и с подсветкой, то отличное настроение гарантировано! Такой курительный девайс способен поддержать необходимую ауру для качественного релакса.

Единственный недостаток — к кальяну нужно относиться бережно. Он не терпит спешки и суеты. Не подходит для шумных вечеринок. Он для домашнего дымного удовольствия.

В качестве послесловия: сегодня рынок курительных девайсов разнообразен. И ничто не мешает стать владельцем нескольких курительных девайсов: купить по интернету такой китайский кальян для отдыха на даче. А на подарок другу выбрать более качественный вариант.