Как выбрать навес из сотового поликарбоната

Есть несколько главных типов поликарбонатных навесов: арочные, полуарочные, односкатные, двускатные, выступы крыши сложной формы и комбинированные.

Рассмотрим подробно все плюсы и минусы разных типов выступов крыши.

Каркасы арочных выступов крыши делаются из гнутой по радиусу профилированной трубы на специальном гибочном станке. Труба прокатывается между тремя стальными роликами трубогиба чтобы придать заданной кривизны. Длина профиля рассчитывается при помощи специализированной программы на компьютере, исходя из ширины выступа крыши (хорды) и высоты арки. Так как обычная длина листа сотового пликарбоната равна 12 метрам, длина дуги выступа крыши выбираются кратно этой длины. К примеру, при ширине выступа крыши от 2,5 до 2,8 м. и высоте арки 0,4-0,6 метров, достаточно 3-х метрового отрезка ячеистого поликарбоната. Общая же длина выступа крыши устанавливается типовой шириной листа и кратна 2,1 метра. Благодаря этому, при подборе выступа крыши, неплохо бы заказывать типовую длину, к примеру 4,2м, 6,3м. Не типовые длины в большинстве случаев округляются по цене в большую сторону, т.к. часть листа идет в обрезки. Что по поводу ширины выступа крыши, она нечасто превосходит 8 метров и исчерпывается только несущими характеристиками конструкции. По ссылке купить арочный навес из поликарбоната узнаете подробности.



Конструкция арочного типа, получаемая при установке выступа крыши, обладает очень высокой жесткостью, небольшой нагрузкой ветра и не останавливает снег. Плюс ко всему, ячеистый поликарбонат, выгнутый по дуге, приобретает добавочную жесткость и при очень высокой нагрузке ветра не вызывают вибрацию. Еще с древности, рабочие знали о больших несущих навыков арок, и применяли их во время строительства сводов, мостов.

Выступы крыши такого типы держат лидерство по своей прочности, но на их изготовление уходит больше материалов, понадобится особенное оборудование и они тяжелее в монтаже. Благодаря этому и цена арочного выступа крыши выше выступа крыши с прямой кровлей. При подборе арочного выступа крыши необходимо обращать собственное внимание на его конструкцию и качество материалов. Большинство производителей рекомендуют выступы крыши по невысокой стоимости, экономя на материале или их качестве. Не стоит спешить заказывать недорогую конструкцию, для начала проявите интерес толщиной поликарбонатного покрытия покрытия. Она должна равняться не менее 6-ти миллиметров. Торцы листа Запираются п- образным профилем, а стыки скреплены соединительным. Дуга выступа крыши должна быть обязательно выполнена в виде фермы или скреплена по хорде. Основу прочности выступа крыши выполняют стойки, на которых закреплен купол. В общем конструкция должна владеть симметрией и жесткостью в поперечном и продольном направлении.



Полуарочные выступы крыши имеют подобные конструкции, лишь одной стороной фиксируются к поверхности стены строения и имеют арочный скат.

Конструкции навесов односкатных по большей части определяются типом материала для кровли. Им послужит металлический шифер, металлическая черепица, тентовая ткань и поликарбонатный пластик. По большей части навес односкатный выстраивается как терраса, и потому самым функциональным считается покрытие кровли не выделяющиеся от крыши дома или сооружения. Очень красивые навесы односкатные получаются из металлической черепицы, более недорогой материал- металлический шифер, а использование поликарбонатного пластика на прямых плоскостях, плохо. Ведь он очень пластичный,и чтобы не было прогиба приходится делать приличное количество поддерживающих перемычек и использовать листы толще (и дороже), чем нужно для конструкций арочного типа. А это утяжеляет конструкцию, делая больше её стоимость.

Выступы крыши и павильоны сложной формы, с сочетанием плоских и конструкций арочного типа делаются по необычным художественным проектам и в себе сочетают оригинальные решения архитектуры с надежностью сооружения.