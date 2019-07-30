Как ‘ловить’ дешевые авиабилеты

Многие путешественники подбирают собственно самостоятельные поездки, так как данный вариант в большинстве случаев доступнее.

Данный обзор будет посвящен «ловле» недорогих билетов на самолет. В данной публикации мы постараемся рассказать, как приобрести дешевые авиабилеты для поездки дешево и всерьез сэкономить на поездке. А для этого нужно будет устроить маленькую охоту «из засады». Многие путешественники первым делом пытаются поискать в интернете, у кого из менеджеров билет доступнее, просто сравнивая цены.



Это самый глупый вариант действий. Сама остаточная цена у всех менеджеров едина, она назначена компанией, и продавцы только получают собственную комиссию, которая составляет считанные проценты. Большую скидку вам не сделают, разница как правило составит около 1% от стоимости. И это откровенно не та экономия, которую мы хотим получить, скорее это «базарный» подход.

Мы же с вами умные люди, мы попытаемся разобраться в рынке билетов на самолет и поймем, как здесь можно на самом деле сэкономить. Как вообще возникают расценки на билеты. В первую очередь попытаемся разобраться, как компании выставляют расценки на билеты на тот или другой рейс. Разумеется, у авиакомпаний есть расходы, и цена билета должна быть больше, чем эти расходы. Но компании пытаются получить самую большую прибыль с каждого рейса и проводят политику «плавающей цены», другими словами, когда интерес на билеты на определенный рейс большой, цена удерживается на качественном уровне, как только они ощущают, что график продаж недостаточно большой, начинают уменьшать цену.



Если брать период на протяжении трех месяцев до момента рейса, то цены могут пару раз подниматься до «астрономических» отметок, и пару раз понижаться «ниже плинтуса». Вот эти находящиеся снизу пики мы и должны с вами застигнуть. На картинке слева вырезка из одного из уведомлений, когда за 1 день цена билета сократилась на 20%, такие скачки не редки.

Мы будем рассматривать «ловлю» билетов на самолет на примере рейса Москва-Пекин, просто по этому рейсу у нас собран широкий опыт. Недорогие билеты на самолет могут быть разнообразных видов. Билеты можно приобрести недорогие и достаточно недорогие. Достаточно недорогие билеты появляются тогда, когда компании «кровь из носу» необходимо реализовать некоторое количество билетов на рейс. Они могут быть не каждый раз, другими словами более чем вероятна ситуация, когда за все время продажи билетов на необходимый вам рейс, такие билеты не появятся вообще.

Мы не будем смотреть на подобные билеты, так как их ловля просит либо наличие автоматизированной системы, либо постоянного нахождения на специализированных сайтах. Если получится приобрести билет по такой цене, для вас это будет приятным “бонусом”.

Приведем статистику цен по рейсу Москва-Пекин, билеты компании Аэрофлот туда+обратно. Внимание! Ценовой уровень зависит от сезона, осенью, например, билеты дороже, а в январе они доступнее. Но если Вы запланировали вылет за пару дней до наступления китайского нового года (весенний фестиваль), то будьте готовыми увидеть наивысший ценник. У китайцев принято встречать данный праздник дома, и все китайцы пытаются попасть в данное время домой.