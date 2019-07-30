Что такое инфоматы или сенсорные киоски

Повседневно в поликлиниках появляются очень большие очереди! У многих людей нет желания и свободного времени, чтобы стоять пару часов в очереди, стараясь проконсультироваться у и направление в регистратуре.

Благодаря инфоматам в поликлиниках очереди фактически исчезают – граждане могут записаться на прием к профессионалу, увидеть распорядок приема докторов и выяснить разную информацию за пару минут. Инфокиоски дают возможность существенно разгрузить регистратуру.

Очереди свойственны не только для поликлиник, но и для прочих госучреждений: паспортных столов, налоговых, администрации, архивов, библиотек. Порой люди вынуждены приходить с самого утра, чтобы попасть на прием или хотя бы записаться к профессионалу. Возможность записи через инфомат позволяет «разгрузить» государственное учреждение от недовольных посетителей, ожидающих собственной очереди пару часов подряд. Более того, граждане могут приобрести консультационную поддержку, талон, билет при помощи данных устройств.



Благодаря инфокиоскам посетители центров для торговли узнают о маркетинговых акциях и развлекательных мероприятиях, которые организует администрация. Они тоже могут платить разные услуги, таким образом объединяя собственные дела с прогулкой по магазинам. Любой гость ТРЦ оценит удобство сенсорного киоска!

Повседневно в аптеки приходят тысячи потребителей. Большинству из них приходится стоять в очереди, чтобы выяснить, есть ли в наличии нужное им лекарство, или заказать конкретный препарат. Установленные в аптеках инфоматы значительно делают меньше очереди. Работникам аптеки не приходится отвлекаться на поиски препаратов и расходовать время на подготовку документов для заказа лекарственных средств. Кроме того, некоторые люди могут стыдиться спрашивать консультацию у фармацевта, им намного легче будет воспользоваться консультацией интерактивного помощника.

Благодаря сенсорным киоскам студенты высших образовательных учреждений получают информацию о расписании занятий. Они тоже могут воспользоваться интерактивными консультациями, вносить оплату за обучение, изучать структуру Института, предоставленную в графическом виде, записываться на очные консультации и получать прочую необходимую информацию.



Гостям кинотеатров приходится заблаговременно волноваться о билетах – они вынуждены расходовать свое время на посещение билетных касс и стоять в очереди, чтобы гарантированно попасть на ожидаемую премьеру. Электронный киоск освободит их от таких неудобств! Посетители кинотеатра смогут заплатить билеты, увидеть распорядок показов и подобрать хорошие места на графической схеме кинозала.

Посетителей музеев интересует распорядок выставок, расположение залов с предметами, информация о том, как быстро доехать до необходимого зала – работникам приходится расходовать большое количество времени, отвечая каждому второму человеку на теже самые вопросы. Порой администрация вынуждена заказывать путеводители для посетителей. Теперь информационное обеспечение берут на себя сенсорные киоски для музеев – посетители получают всю интерисующую их информацию за пару минут! Они тоже могут заблаговременно приобрести билеты на поездку, не простаивая в очередях у билетных касс.

Инфоматы присутствуют в каждом крупном банке, который имеет большой поток посетителей. Благодаря данным устройствам клиенты получают информацию о программах кредитования, вкладах и самых разных услугах банка. При помощи инфоматов создается электронная очередь. Воспользовавшись данными устройствами, клиенты могут оплачивать банковской услуги и самых разных организаций.