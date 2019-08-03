Что лучше интернет-магазин или витрина

Каталог собой представляет упорядоченную группу по самым разным темам. Хорошо, если имеется возможность сортировки и поиска по каталогу.

Пример: зашел на сайт компании, смотрю — предоставлены новинки компьютерной техники: планшетные компьютеры, дешевые принтеры, дисплеи плоские и т. п. Рядом цена большими числами, описание. Ладно, заинтересовал планшетный компьютер, хотя я себе уже заказал. Нажимаю на картинку… Ниего не происходит. Нажимаю на стоимость, описание. Никакой реакции — а как приобрести то? В большинстве случаев рядом с описанием хотя бы показывают информацию о том,как приобрести… Или кнопку какую вешают.



Для кого эта страница? Не ясно. А вот оно! «Позвоните нам чтобы оформить заказ! телефон такой то». Однако у меня нет нынче телефона рядом, а заказать хочу… как быть?

Сайт товарный ассортимент

Хорошо. Это разумеется самая простая интернет витрина товаров, работать можно. Но разбираться продолжительно. Заказчик уже ушел на другой сайт.

В чем здесьпроблема? Давайте демонтировать. Гость пришёл насайт. Это холодный визит, возможно по маркетинговой ссылке. Человек увидел то, что он желает и желание может бездна через 5 минут. Задача сайта — удержать его внимание яркими картинками и хорошими предложениями. Необходимо помнить о юзабилити — удобстве пользования. Если не ясно куда нажать и что сделать дабы получить желанное — это проблема.В нашем случае наиболее прекрасным решением в увеличении конверсии посетителя в потребителя будет четкая пошаговая и понятная информация о том,как приобрести товар. Пускай нет у вас скрипта онлайн магазина. Но все таки есть наименование товара, есть его артикул. Пускай у Вас есть форма связи на ресурсе — человек может нажать на ссылку рядом с товаром и откроется новое окно, в каком будет рассказано как приобрести — необходимо, например, отправить e-mail или сообщение с формы контактов, указав в свободном виде что желаете приобрести. Не нужно упускать собственного клиента. Чем быстрее он сориентируется на ресурсе — тем лучше.



Сайт — интернет витрина

Рассмотрим вариант с интернет — витриной. Такой вариант почти что не отличается от первого — есть товары, они уже могут сортироваться по страницам-категориям, есть какие-нибудь автоматические функции приема заявки. Более детальное описание товара, отзывы клиентов и рекомендации профессионалов смогут помочь сделать больше конверсию. Отлично, смотрим дальше — как заплатить? «Вы выполняете предоплату, мы отправляем Вам товар». Как, куда написано — на подобной то бумажник с отметкой «Заказ из магазина» — сами набираем текст заявки. Некомфортно, продолжительно, заказчик ушел.

Сайт — «online магазин»

Теперь переходим к онлайн-магазину. Мы нашли товар, нам понравилось описание, отзывы, презентация. Мы хотим заказать. Мы жмем кнопку заказать. В количестве 1 штуки, доставка туда то, оплату выбираем… Тут бывают варианты — е-деньги, наложеный платеж, плата курьеру или самостоятельный вывоз. Пускай на этот раз это будут е-деньги. нам так удобнее. Мы товар платим, он нам точно необходим, магазин даёт хорошие гарантии. Заказчик счастлив, сделка состоялась.

В данном примере мы видим отлично организованную схему вовлечения внимания, презентации и продажи. Заказчик не ушел из-за причины удобства. Только так устроены современные онлайн-магазины. Собственно такие хорошие системы дает возможность собственным клиентам сhttps://varavar.ru/.