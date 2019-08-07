Буллинг — как выстоять в травле?

«Буллинг» если перевести с английского значит преследование, агрессивное отношение к человеку. В большинстве случаев мы называем подобное поведение – травля.

Травля встречается и среди детей, и среди взрослых. Особенно безжалостной она бывает в подростковых группах. Что интересно, травля есть и среди зверей, когда группа слабых особей соединяется и нападает на более сильное животное.



Что же делать, если вы стали жертвой буллинга?

Буллинг и инцидент — не тоже самое

Для начала необходимо выучится распознавать буллинг и инцидент в коллективе, из-за того что эти ситуации имеют очень непохожие решения. Инцидент – это хотя и не очень хорошая, но природная и нормальная часть социальной жизни. Встречаются интересы, точки зрения различных людей. В конфликтной ситуации можно (и необходимо) вести разговор, искать компромисс, отстаивать собственную точку зрения или идти на уступки. Две стороны конфликта, в основном, заинтересованы в его разрешении.

А вот буллинг – это абсолютно другая ситуация, это уже вид психологического насилия. А дело все в том, что те, кто устраивают травлю, в большинстве случаев заинтересованы в самом процессе. Им нравится сам факт оскорбления, унижения собственной жертвы. Обидчики даже не пытаются вести разговор и искать решение ситуации.



Буллинг в большинстве случаев продолжается долго. Жертва понемногу устает противиться, и это может намного больше обострять ситуацию, доставляя удовольствие обидчику.

Буллинг бывает горизонтальным и вертикальным. “Вертикальный” в большинстве случаев направлен сверху вниз, когда начальник может унижать и буквально глумиться над подчиненным. “Горизонтальный” буллинг – это травля между коллегами или членами коллектива, приблизительно равными по статусу.

Как вести себя, если вы стали жертвой буллинга?

Давайте разберем с вами ключевые пути выхода из ситуации травли. Уйти из коллектива или остаться? Бороться до конца, договариваться или искать помощь? И как выйти из травли с наименьшими психологическими потерями?

Шаг первый – попытайтесь разобраться, что происходит

Попытайтесь понять, у кого в группе обидчиков какая роль. Кто организатор, а кто – просто примкнул “за компанию”. У кого есть собственное мнение, а кто следует мнению множества. Кто считается только зрителем, кто на чьей стороне, кто может вам сострадать. И если вы один – пробуйте отыскать себе союзника на форуме психологической взаимопомощи.

Шаг второй – пробуйте выйти на разговор

Разговор считается порой очень сильным ходом, из-за того что оборотная сторона абсолютно его не ждет. Однако для жертвы травли будет важно правильно настроиться на этот разговор. Не заискивать, не унижать себя – с одной стороны. Но и не настраивать себя враждебно и не смотреть свысока – со второй.



Разговор лучше вести с зачинщиком или с тем, кто принимает решение в группе.

Попытайтесь открыто спросить и понять – какая причина получившейся ситуации? Какие правила вы нарушили? Что конкретно добиваются обидчики? Можете ли вы перевести травлю в инцидент, при котором найдется решение, устраивающее две стороны?

На данном шаге можно привлечь руководство и дать ему информацию о том что происходит. Руководитель может в подобной ситуации или принять административные меры, или стать модератором в вашем диалоге с обидчиком.