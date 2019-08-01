Белые двери в современном интерьере

Двери белого цвета правильно считаются многофункциональными, потому что они подходят к каждому интерьеру. В период СССР подобные двери украшали собой фактически каждое жилье и государственное учреждение.

Благодаря этому с возникновением выбора большинство потребителей выбрали установить конструкции темных цветов. Но на этот день просматривается обратная тенденция — двери белого цвета понемногу возвращаются в моду.

Преимущества дверей белого цвета

Многофункциональность. Как всем известно, белый цвет подходит к любой гамме цветов. Поэтому, подобные двери идеально подойдут практически в каждый интерьер. Индивидуальным преимуществом можно выделить нейтральный характер конструкции, не имеющий ярко выраженной привязки к конкретному стилю. Благодаря этому дверь белого цвета будет выигрышно выглядеть в каждом помещении, независимо от его оформления и назначения.

Легкость. Множество современных квартир не выделяется просторным метражом. Белый цвет очень прекрасно подойдет для подобных помещений, так как он обеспечит интерьеру воздушность и легкость. Оптимальным комбинированием станут обычные двери и стены пастельного тона. Такое заключение поможет зрительно помещение сделать больше.



Функциональность. Большинство домохозяек отказываются от дверей белого цвета из боязни, что на полотне могут оставаться отпечатки рук. Однако если в доме не имеется небольших детей, то поддерживать чистоту конструкции не будет трудно. Кроме того, на белой поверхности незаметна пыль, которая сразу кидается в глаза на темных дверях.

Двери белого цвета в разных стилевых решениях интерьера

Двери белого цвета могут удачно вписаться фактически в любое оформление. Однако есть стили, в которых будут они выглядеть наиболее выигрышно. К примеру, нордический стиль, который выделяется чистотой линий и форм. Белый является одним из базовых цветов для оформления жилого фонда. Классика стиля скандинавии предусматривает применение белой двери с небольшим количеством фурнитуры. Стены очень часто также окрашены в светлые оттенки.

Аскетизм минимализма прекрасно восполняют двери белого цвета без облицовки. Также абсолютно независимо от того, какие цвета были применены для оформления помещения, ведь белый способен согласоваться с самыми разными оттенками. Однако если стены окрашены в цвета темных оттенков, то рекомендуется поддержать светлые двери соответствующими плинтусами на полу или потолке.

Двери белого цвета способны прекрасно вписаться в стиль ампир или барокко. Как всем известно, интерьер в данных случаях выделяется элегантной пышностью. Роскошь обстановки поможет выделить конструкция, украшенная соответствующим декорированием. Для стиля ампир или барокко приемлемо подходят двери, которые сделаны из настоящего дерева. Поверхность их богато декорируют резьбой, фурнитурой золотого оттенка или лепниной.



Дверь белого цвета очень хорошо подойдет и в интерьер в классическом стиле. Допускается красиво оформить ее поверхность элегантной фурнитурой. Конструкция такого рода хорошо подчеркнет спокойствие и гармоничность стиля классик.