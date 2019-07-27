В первую очередь необходимо понять, что полет на самолете, это некий стресс для организма. Потому многие путешествующие выделяются чрезмерной нервозностью и необоснованной раздражительностью.

Основной целью важных правил поведения в самолете считается установление дружеского взаимопонимания между пассажирами. Хорошая и тёплая атмосфера среди летящих на одном самолете будет помогать большему удобству во время перелета и хотя бы частично поможет сохранять хладнокровие людей с сильно воспримчивой психикой.

Более того соблюдение предписаний — это в первую очередь обеспечение безопасности каждого пассажира на высоте в тысячи километров.

Каких правил поведения необходимо держаться в самолете?

Правила поведения в самолете

Необходимо знать, что ручная кладь в самолёте ограничена в весе. Не надо протаскивать с собой на борт очень большие сумки, даже не обращая внимания на то, что ограничение в весе есть, а в размерах нет. Нужно согласится, не очень то будет комфортно, к примеру, с надувным матрасом, ведь весовую норму то он не превышает!

Правила перевозки багажа в самолете говорят про то, что ручную кладь прекраснее всего сохранять в собственно отведеном для этого отсеке, который находится в верху сидений. Не надо держать весь полет собственные вещи на руках, будьте уверены, в отсеке они будут в абсолютной безопасности!

Если на вас есть верхняя одежда, которую следует снять, ее тоже лучше покласть на полку для ручной клади сверху собственных вещей, а не рядом. Необходимо думать еще и об иных пассажирах, ведь от вашего поведения в самолете зависят отношения с сидящими рядом с вами попутчиками!

Забудьте на определенный период времени полета о собственных собственных предпочтениях!

Также не надо сильно откидывать спинку сидения назад, это может принести неудобства вашему соседу сзади. Только если там нет непослушного ребенка, которого немедленно необходимо успокоить. Кстати, о детях! Установите для них конкретные правила. Нужно следить за собственными детьми, за их поведением и поступками. Некоторым, находящимся в самолете, они могут мешать;

Проверяйте, пожалуйста, собственные движения и действия. Не надо бить ногой по креслу перед вами в такт собственной музыки. Навряд ли это понравится иному пассажиру;

Не ложите собственные не дешёвые свои вещи на видные места. Берите себе на заметку, в правилах авиаперевозок прописано, что за ручную кладь авиационная компания ответственности не несёт;

Будьте вежливы со всем авиаперсоналом. Не нужно позволять себе увеличивать тон или грубо обращаться. Умейте ждать! У стюардесс всего две руки, а например как вы еще пару десятков. Корректное поведение в самолете — залог полета с прекрасным настроением в течение всего поездки;

Не надо обговаривать собственные свои проблемы в проходе, который и без вас неширокий. Вы можете мешать пассажирам занять собственное положенное место;

Главными правилами установлено поведение на борту во время прохождения зон турбулентности. При загорании на специальном табло знака «Пристегнуть ремни безопасности» нужно без промедлений это сделать. Пилот самолета дополнительно известит вас об этом;

нужно быть аккуратными с напитками и едой предложенной вам в самолете. Открывайте контейнеры осторожно, чтобы не выпачкать ни себя, ни рядом сидящего;

Берите себе на заметку, что действие алкоголя на высоте, на которой находится самолет, может повышаться в несколько раз. Знайте, пожалуйста, меру!

Чувствуйте себя на борту самолёта как дома, только учитывайте, что в гостях. Не устраивайте волнение. Обеспечивая этим удобный полёт как для вас, так же и для находящихся вокруг;

Если вам нужно слушание музыки, то будьте добры взять себе за правило слушать ее в наушниках. Звуки ваших гаджетов порой мешают находящимся вокруг вас людям. Некоторые пассажиры наверное сделают замечание касательно Вашего поведения в самолете.

Правила поведения в самолете

Основное правило, к которому призывает штат сотрудников воздушного транспорта во время каждого перелета, — оставайться на собственных местах до полной остановки лайнера. Поведение многих пассажиров в этот фактор непозволительно — многие, начинают вставать и приготовляться к выходу В то время, пока самолет еще совершает маневры. Есть опасность получения травм и ушибов при непридвиденных ситуациях во время буксировки самолета;

После полной посадки и остановки самолета открывайте полку для ручной клади бережно, чтобы не задеть рядом стоящего с вами человека. Также, помните, что во время полёта вещи могут менять собственное расположение, и во время открытия отсека они могут выпасть. Так что это тоже необходимо делать довольно аккуратно, дабы защитить и собственные свои вещи и чужие;

Не стоит пытаться покинуть борт самолёта быстрее всех, не толкайтесь и дождитесь пока подойдёт ваша очередь к выходу;

Не забывайте поблагодарить пилота и авиаперсонал за ваш полёт. Разумеется, это не установленное правило, но ведь, первым делом, благодаря профессиональному поведению персонала, время, проведенное в самолете, запоминается как милое миг.