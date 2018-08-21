Как выбрать одноразовую простынь

Для косметологических и терапевтических процедур, массажа, обследований (МРТ, УЗИ), в салонах красоты и СПА-центрах повсеместно применяется одноразовое белье. Если вы хотите купить одноразовую простынь в Киеве обращайтесь на сайт rio.biz.ua. Основное его назначение – гарантировать нужную гигиену и комфорт. Плюс к этому, они очень <функциональные и безопасные для кожи. Основные особенности таких простыней:

Гигиеничность. Оберегают от микробов и бактерий.

Проницаемость воздуха. Обещают хорошую воздушную циркуляцию во время процедуры.

Гипоаллергенность. Изготовляют только из натуральных волокон, не вызывающих аллергию на кожных покровах.

На рынке предоставлен большой выбор одноразовых изделий по самым разнообразным ценам, с различными параметрами и назначением. Критично важно подобрать именно тот вариант, который прекрасно подходит, чтобы он обеспечивал комфорт и гигиену.

Показатели выбора

Подбирая одноразовые простыни, необходимо присмотреться к таким свойства:

Материал. Довольно часто применяются гипоаллергенные материалы – SMS, спанбонд и спанлейс. Каждая ткань имеет собственные положительные качества и специфики использования, которые мы будем рассматривать немного позже.

Плотность ткани. Эта характеристика оказывает воздействие на качество, надёжность и цену. Типовый показатель 12-14 грамм на м2, он может обеспечить необходимый уровень комфорта и безопасности. Для длительных процедур лучше всего применять варианты плотностью 18-20 грамм на м2. Показатель 20-22 грамма считается классом люкс, он прекрасно подойдет для подавляющего количества действий. Для спанбонда свойственна плотность 30, а для спандейса – 50 грамм на м2, они подойдут для любых видов процедур.

Размер. Многофункциональным размером считается 200 х 70, 200 х 90, 200 х 80 см. Однако также изготавливают широкие варианты для массажа 200 х 140 или 160 см. Для МРТ используются 210х53, для гинекологии – 140 х 80.

Кладка. Выпускают простыни на 1 раз либо в рулоне по 75 или 100 штук, пластом (50 шт.), поштучно или в упаковках по 10-20 штук.

В особенности распространенными являются одноразовые простыни в рулоне, они имеют очень много хороших качеств. Обязательно это экономия места и компактность. Также они помогают экономному и правильному использованию, они также более рентабельные, чем поштучно. Рулоны продемонстрированы в различной длине и ширине.

Виды простыней одноразового применения

В изготовлении применяется разнообразный материал, а конкретно:

Спанбонд. Недорогое решение, используется в медицине, косметологии и массаже для подстилки. Очень прочные, гипоаллергенные и приятные на ощупь.

SMS. Нетканое волокно, состоящее из 3-х слоев – спанбонда, мельтблауна и спанбонда. Отличается прекрасным впитыванием и удерживанием влаги, при этом сохраняя обмен воздуха. Мельтблайн обеспечивает антибактериальные характеристики.

Покрытый ламинатом спанбонд. Состоит из 2-ух слоев, из покрытого ламинатом плотного слоя полипропилена, который обеспечивает большой уровень защиты. Не пропускает масло и влажность, благодаря этому повсеместно применяется для массажа.

В онлайн-магазине POLOTENCA.UA вы можете приобрести одноразовые простыни как можно более выгодно. Одноразовые простыни в Киеве продемонстрированы в большом ассортименте – вы сумеете выбрать самый лучший вариант для определенных целей. Кроме одноразовых, в каталоге продемонстрированы простыни из микрофибры, велюра, махры, льна, флиса и прочих материалов. Оформить заказ можно всего в течении нескольких минут. Если у вас появились какие-нибудь вопросы, то вы можете задать их менеджеру. Доставка выполняется во все города Украины через выверенные курьерские службы.