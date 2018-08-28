Как выбрать красивую посуду

Производственники посуды не перестают поражать нас собственными изобретениями. Они пытаются сделать процесс приготовления пищи максимально простым, благодаря этому пытаются улучшать полностью все принадлежности для кухни. Кстати, если вас интересует оригинальная посуда переходите на сайт https://gora-posudy.ru.

Каким принципом вы руководствуетесь, подбирая посуду? Многие внимание обращают на плотность дна, на стоимость, на внешний вид принадлежностей для кухни. А вы когда-то думали про то, как оказывает воздействие на качество еды и наш организм материал, из которого сделана посуда? Мы вам расскажем о тонкостях, на которые необходимо обратить собственное внимание.

Какая посуда считается более безопасной

Посуда из чугуна

С давних пор большинство из нас считают изделия из чугуна самыми удачными: они долго служат и не изменяются. Однако что же по поводу воздействия данного материала на организм?

Чугун имеет 97–98 % железа, благодаря этому он быстро ржавеет. Чтобы подобного не было, чугунную посуду необходимо постоянно мазать маслом и прокаливать. Также этот сплав очень пористый, в нём будут сохранены останки масла, которые уже со вторым нагреванием стают канцерогенными.

Посуда из меди

Медь быстро нагревается, благодаря этому еда в посуде из данного материала готовится быстрее и хранит больше полезных веществ. Но пищу в медной посуде сохранять не рекомендуется, так как сплав славится собственной способностью окисляться.

Эмалированная посуда

Благодаря нанесённой на посуду эмали металл не окисляется. И это очень классно. Но подобную посуду можно считать неопасной исключительно в случае, если в эмали нет никаких трещин. Если согласились приобретать эмалированную посуду, подбирайте белую, серую либо же голубую. Так как в красной и коричневой содержится много магния и марганца, которые плохо сказываются на здоровье.

Посуда из нержавейки

Так как такую посуду выполняют из материала для хирургических инструментов, она считается одной из очень безопасных. Нержавеющая сталь не сочетается с кислотами и щелочами. Но, подбирая такую посуду, следите, чтобы она не содержала больше 10 % никеля.

Посуда из алюминия

Ученые мужи доказали, что немалое количество алюминия в организме плохо проявляется на состоянии центральной нервной системы, почках, легких и женской репродуктивной системе. Также алюминий провоцирует нарушение речи, формирование иммунодефицита и даже болезнь Альцгеймера.

Даже современные покрытия не могут гарантировать безопасность посуды из алюминия. Если вы пользуетесь такой посудой с покрытием из тефлона, обязаны знать про то, что при нагреве более 300 градусов тефлон выделяет фтористые соединения.