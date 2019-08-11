Что означает «Ответственная игра» в виртуального казино?

У большинства популярных интернет-казино есть раздел, который очень нечасто посещается игроками, так как содержащаяся в нем информация касается далеко не всех. Возможно, благодаря этому многие ее пропускают, даже не читая. Речь пойдёт о рубрике «Ответственная игра».

Она нужна для того, чтобы противодействовать игромании и выявлять ее начальные признаки.

Какая в этом необходимость?

Кажется, что игорным заведениям аналогичные новшества очень невыгодны, так как заказчик заметно уменьшится времени уделять игре. На самом деле дело так и обстоит, впрочем игрок не должен проиграть все собственные накопления. Выгода состоит в том, чтобы заказчик продолжал играть и возвращался почаще. Более того, много стран на законодательном уровне принуждают гемблинговые компании мешать развитию игромании у собственных клиентов. А еще лучше всего предоставлять контактную информацию организаций, которые занимаются вопросами лудомании. Однако для большинства игровых порталов этого недостаточно.

Ответственная игра в виртуального казино

Установка своих лимитов

Во многих популярных интернет-казино геймер собственноручно может установить для себя несколько ограничений. Определиться, какими непосредственно они будут, нужно в начале сессии, так как в процессе игры их поменять нельзя.

Какие варианты ограничений можно задействовать:

Лимит на определенный период времени нахождения. Зайдя в собственный кабинет, можно показать кол-во времени, какое будет отведено для игры. При достижении лимита, продолжать игру будет невозможно. Зайти опять в интернет-казино может быть только спустя определённый период.

Лимит на банковские вклады. Под этим имеется в виду ограничение суммы, которую можно внести на счёт за один день, неделю или месяц. Если понадобится увеличения ограничений, необходимо обождать пару дней перед тем, как они станут доступны.



Лимит на сумму ставок. Этот лимит состоит в установке самой большой суммы, которая может быть установлена на кон. В таком случае, превысить сумму ставки невозможно, так как этого не даст возможность система.

Лимит на кол-во проигрышей. Необходимо показать допустимое кол-во проигрышей. При достижении лимита, на данный период времени игра завершается.

Не обращая внимания на сомнение к этой системе лимитов у большинства геймеров, она очень продуктивно справляется признаками лудомании. И часть игроков уже оценили новую рубрику и установить свои ограничения.

Тайм-аут в игре. Игроманам, проводящим за игрой практически все собственное свободное время, полезно брать маленькую передышку. Для этого есть функция приостановки аккаунта и действующего счёта. До истечения положенного срока, игру невозможно будет продолжать даже при обращении к службе поддержки. Срок зависит от определенных правил того либо другого казино, что важно узнать заблаговременно.

Поблажки для клиентов. При появлении желания «завязать» с игрой в онлайн-казино, аккаунт пользователя блокируется. В теории данный процесс необратим, но на самом деле, после какого, его все же возрождают.



Напоминание о времени. На отдельных сайтах востребованных интернет-казино приходят уведомления о количестве времени, проведенном за игрой, и полученных результатах. Системное сообщение «предложит» сделать паузу либо же продолжать игру.

Важные организации. Некоторые онлайн-казино, себя зарекомендовавшие как добропорядочные, указывают контакты организаций, которые окажут помощь игроманам с признаками лудомании. Источник Форум ТТР