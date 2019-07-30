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Что необходимо знать при печати наклеек?

Июл 30, 2019ОбществоКомментарии к записи Что необходимо знать при печати наклеек? отключены

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Самоклеющаяся наклейка — один из распространенных видов внешней рекламы. Рекламные наклейки по заказу можно оформить в любом копи салоне и в самом центре своевременной полиграфии.

В большинстве случаев, их изготовление времени много не занимает. Что такое наклейка?

Это необыкновенная листовка с клейкой стороной, которую можно наклеить практически на абсолютно любую поверхность. Есть несколько вариантов печати наклеек. Если тираж маленькой, то идеальным методом будет цифровая печать. Офсетная печать больше подойдёт для больших тиражей, стоит еще сказать, что, скорость офсетной печати выше.

Какие могут быть наклейки?

влагостойкие;
интерьерные;
декоративные;
рекламные (такие очень часто применяют для брендинга автомобилей);
просвечивающиеся;
легкосъёмные;
фигурные;

Форматы печати наклеек а4, так же могут быть различные, начиная от 35х60мм и завершая форматами А5, А3. На ресурсе компании можно сразу увидеть стоимость наклеек различных форматов.

Эту продукцию в СПБ может сделать типография Sprinter. Компания печатает самоклеющиеся этикетки по частному дизайну на новом оборудовании и в небольшое время.

Преимущества:

Первое: их можно наклеить практически на абсолютно любую поверхность (металл, стекло, дерево, пластмасса);
Во вторых, печать этой продукции имеет довольно дешевые цены (это при том, что профессионалы типографии создают собственный необычный макет);
В третьих, виниловые наклейки годятся для масштабного тиражирования. Чтобы их наклеить, не следует применять дополнительные материалы, к примеру клеевой состав.
Типография Sprinter может сделать наклейки из 2-ух материалов: самоклеющаяся бумага и винил.

Для чего нужны наклейки?

Самая основная их функция — рекламная. Это могут быть самоклеющиеся постеры, листовки, и даже маленькие фигурные варианты. Также, наклейки могут применяться при интерьерном дизайне.

Чтобы правильно высчитать стоимость важно знать следующие параметры печати:

Заказчику дается на выбор 2 материала: самоклеющаяся бумага и винил. Виниловые в большинстве случаев применяются для декорирования, однако в качестве маркетинговой продукции винил также подходит.
Если заказывать большой тираж (при печати применяется офсетное оборудование), за одну штуку выходит доступнее, чем при заказе короткого тиража (цифровая печать).
Методика резки. Если нужна фигурная резка (выполняется при помощи плоттера), подобные варианты обходятся чуть дороже, заказать.

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