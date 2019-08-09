Аудит финансовой отчетности: для кого он обязателен?

Аудиторская проверка — мероприятие, позволяющее субъекту хозяйствования оценить, как правильно составлена его материальная отчетность, рассчитаны налоги, сборы и взносы и т. д. Более того, аудиторская проверка позволяет руководству справедливо оценить положение в плане финансов дел субъекта хозяйствования.

Аудит материальной отчетности — аудиторская услуга по проверке данных бухучёта и критериев материальной отчетности и/или консолидированной материальной отчетности юрлица или представительства иностранного субъекта хозяйствования, либо прочего субъекта, который подает материальную отчетность и консолидированную материальную отчетность группы, с целью выражения независимого мнения аудитора о ее согласии во всех значительных качествах требованиям национальных П(С)БУ, МСФО и либо иным требованиям (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закон об аудите материальной отчетности) https://audit-invest.com.ua/audit/msfo-audit.

В большинстве случаев руководители субъектов хозяйствования сами инициируют внутреннюю или внешнюю проверку. К примеру, перед реструктуризацией, продажей, слиянием субъекта хозяйствования, иногда это может быть требованием кредитного сообщества.



Однако есть субъекты хозяйствования, которые проникают под обязательный аудит по существующему законодательству.

При этом единого закона, в котором был бы четко найден список субъектов хозяйствования, для которых проведение аудита материальной отчетности в первую очередь, нет.

Это обстоятельство тревожит учетных сотрудников, так как проведение обязательного аудита — это не только поиск аудитора, время на работу с ним, а так же и значительные затраты.

Более того следует заранее составить контракт с аудиторами, чтобы они успели приготовить аудиторское заключение в необходимый срок. При этом в работе аудиторов также многое поменялось, после вступления в силу с 1 октября 2018 года Закона об аудите материальной отчетности.

Согласно новым правилам, чтобы стать аудитором уже недостаточно сдать два экзамена, как было прежде. Нужно пройти аттестацию по ряду теоретических дисциплин, сдать квалификационный экзамен и пройти стажировку в аудиторской компании как минимум несколько лет.



Более того, чтобы составлять аудиторское заключение, компании нужно попасть в реестр аудиторских фирм и исполнять все требования западных стандартов аудита и Закона об аудите материальной отчетности в части качества оказываемых услуг.

Благодаря этому нельзя исключать, что не во всех регионах аудиторов может просто не хватить на подобные обязательные проверки.