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Туры во Вьетнам на Новый год

Окт 19, 2020НовостиКомментарии к записи Туры во Вьетнам на Новый год отключены

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Это неповторимое государство Юго-Восточной Азии вот уже пару сезонов подряд считается очень любимым местом встречи основного зимнего праздника среди жителей России. И недаром. Для этого тут есть все – дорогие славянскому сердцу обычные ёлка, Дедушка Мороз, куранты, фейерверки и народные гуляния. Нет только ледяной стужи и снежных заносов. Вместо этого – нежное солнце, тёплое море, белые пляжи и разнообразие красок природы. Приобретая новогодний тур в эту сказочную страну, вы приобретаете билет в лето среди зимы, приятное настроение и массу положительных эмоций. Жалеть об этом путешествии вам точно не придётся! А если хотите заказать лучшие туры на новый год и рождество, переходите на сайт veselyiturist.ru.

Что же так сюда привлекает туристов?

Приезжающие в этот уголок Индокитая здесь же попадают в атмосферу доброжелательности, гостеприимства и идеального сервиса. Кроме самобытной культуры, исторических памятников и архитектуры, тут вас ждет масса развлекательных мероприятий и приключений. Европейский Новый год, который длится тут практически неделю, отмечают на широкую ногу, радостно и ярко, с карнавалами, фестивалями, зажигательными дискотеками, ночными пати и театральными представлениями, салютами и звоном колоколов в храмах. И, разумеется, поражает утонченная кухня. В эти дни вы можете попробовать обычные праздничные блюда: свинину в кокосовом соке, начиненные пальмовые листики и зафаршированную тыкву.

Кроме этого, имеется замечательная возможность присоединиться к обычаям местных жителей и побывать на фестивале Иен Ту, празднике пагоды Ко Лоа, фестивале борцов Синхе и главном торжестве января – Вьетнамском Новом годе Тете.

Выбирать только вам!

Взяв во внимание многогранность курортных мест Вьетнама и вкусы клиентов, Вьетнам стремится предложить максимум вариантов:

— для спокойного, спокойного или домашнего времяпрепровождения больше подходят пляжи Фантьета «аля Баунти» на берегу южно-Китайского моря;

— приверженцы активного отдыха оценят Ня Чанг и Фу Куок, где можно дайвингом заняться, сёрфингом, картингом и рыбной ловлей;

— туры с экскурсиями понравятся поклонникам древности и свежих впечатлений. Вы окунётесь в историю и культуру страны, познакомитесь с обычаями жителей и насладитесь её красотами.

Встретьте Новый год оригинально и радостно –замените заснеженные сугробы, метели и морозы на шум прибоя тёплого моря, солнце и белые пляжи. Сделайте презент себе и собственным родным – потому что в данный праздник должны выполняться мечты и происходить чудеса!
 

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